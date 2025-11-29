قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
تموين الغربية يحرر 15 محضر مخالفات لأصحاب المخابز المخالفة بمركزي طنطا والمحلة

الغربية أحمد علي

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية اليوم من تحرير 15 محضر مخالفات لأصحاب المخابز المخالفة بمركزي طنطا والمحلة .


وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الاستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومعالي السيد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبتكليفات السيد المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية وإشراف المهندس ناصر العفيفى وكيل المديريه بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومنع أي محاولات للاستيلاء على السلع المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم .

توجيهات تموين الغربية 

كما نفذت حملات تموينيه بمركزي المحلة الكبرى وطنطا أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة.

ففى بندر المحله قام مفتشى الاداره وبرئاسه الاستاذ محمد النجار مدير الاداره من ضبط عده مخالفات بالمخابز  كالاتى :
تحرير  عدد(١) محضر تجميع دقيق بلدي مدعم باجمالي ٣ شكاير دقيق كما حرر (١٥) خمسه عشر محضر انتاج خبز ناقص وزن الشريحه الاولي والثانيه و(٢) محضرين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

ردع مخالفين 

بينما فى حمله من اداره تموين  مركز المحلة الكبرى تحت إشراف الاستاذ هيثم علام  تم المرور على المخابز البلدية بدائرة مركز المحله ، وأسفرت الحملة عن حرر مخالفة تصرف في عدد (4) شيكارة دقيق بلدي لأحد المخابز .

وفى نفس السياق وفى حملة اداره تموين بندر طنطا تحت اشراف الاستاذ اشرف شرف الدين مدير الاداره وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفة تصرف في (2) شيكارة دقيق بلدي لأحد المخابز كما  تم تحرير عدد (11) مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن تتراوح ما بين 8 إلى 15 جرامًا وتحرر (2) مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستمرار الحملات اليومية على المخابز والأسواق.

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الاهلي

بعد اعتداء جماهير الجيش الملكي..الأهلي يطلب زيادة سيارات تأمين حافلة الفريق

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الاهلي

الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟

الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بطل جنوب إفريقيا في كأس الكونفدرالية

رمضان صبحي

فضل الله يضع خارطة الحلول لأزمة إيقاف رمضان صبحي

بادل

انضمام 14 دولة جديدة للاتحاد الدولي للبادل.. واللعبة تقترب من الدخول للأولمبياد

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يفتح ملف الأذى الزوجي.. أسباب تدفع الزوج لإيذاء زوجته

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

