تموين الغربية يحرر 15 محضر مخالفات لأصحاب المخابز المخالفة بمركزي طنطا والمحلة

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية اليوم من تحرير 15 محضر مخالفات لأصحاب المخابز المخالفة بمركزي طنطا والمحلة .



وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الاستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومعالي السيد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبتكليفات السيد المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية وإشراف المهندس ناصر العفيفى وكيل المديريه بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومنع أي محاولات للاستيلاء على السلع المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم .

توجيهات تموين الغربية

كما نفذت حملات تموينيه بمركزي المحلة الكبرى وطنطا أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة.

ففى بندر المحله قام مفتشى الاداره وبرئاسه الاستاذ محمد النجار مدير الاداره من ضبط عده مخالفات بالمخابز كالاتى :

تحرير عدد(١) محضر تجميع دقيق بلدي مدعم باجمالي ٣ شكاير دقيق كما حرر (١٥) خمسه عشر محضر انتاج خبز ناقص وزن الشريحه الاولي والثانيه و(٢) محضرين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

ردع مخالفين

بينما فى حمله من اداره تموين مركز المحلة الكبرى تحت إشراف الاستاذ هيثم علام تم المرور على المخابز البلدية بدائرة مركز المحله ، وأسفرت الحملة عن حرر مخالفة تصرف في عدد (4) شيكارة دقيق بلدي لأحد المخابز .

وفى نفس السياق وفى حملة اداره تموين بندر طنطا تحت اشراف الاستاذ اشرف شرف الدين مدير الاداره وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفة تصرف في (2) شيكارة دقيق بلدي لأحد المخابز كما تم تحرير عدد (11) مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن تتراوح ما بين 8 إلى 15 جرامًا وتحرر (2) مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستمرار الحملات اليومية على المخابز والأسواق.