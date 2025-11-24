قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يتفقد لجان قرى مركز طنطا في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ظهر اليوم، جولة ميدانية موسعة داخل عدد من اللجان الانتخابية بقرى مركز طنطا لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على انتظام العمل داخل المقار منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان.

لجان التصويت 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عدداً من المدارس والمعاهد الأزهرية التي تحتضن اللجان الانتخابية بمركز طنطا، حيث اطمأن على تيسير دخول المواطنين وتوافر المظلات ومناطق الانتظار وكافة الخدمات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب جاهزية الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، وتواجد الأطقم القضائية والإدارية بكامل تشكيلها، والتأكد من تفعيل خطة الدعم الطبي وتأمين محيط اللجان.

دعم الاطقم القضائية 

وأكد محافظ الغربية أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان انضباط سير العملية الانتخابية بمركز طنطا، مشيداً بحجم الجهد المبذول من الوحدات المحلية ورؤساء القرى في رفع كفاءة محيط المقار الانتخابية، ورفع الإشغالات أولاً بأول، وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية للجان، بما يسهّل وصول الناخبين ويعزّز من انسيابية التصويت.

وخلال تفقده، أشاد اللواء أشرف الجندي بوعي المواطنين الذين توافدوا على اللجان مع الساعات الأولى للتصويت، مؤكداً أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب تعد واجباً وطنياً ورسالة دعم واضحة لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

كما تابع المحافظ الربط اللحظي بين اللجان وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مشدداً على استمرار المتابعة الدقيقة مع غرف العمليات الفرعية في مركز طنطا، والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ.

واختتم محافظ الغربية جولته بتوجيه رسالة مباشرة لأبناء مركز طنطا، قائلاً:
«أدعو جميع المواطنين إلى التوجه للجانهم والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب. صوتكم أمانة وحق دستوري، ودعم لمسيرة وطن يبنيه أبناؤه بإرادتهم ووعيهم».

وتستمر عملية التصويت اليوم حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط متابعة ميدانية لحظية من المحافظة لضمان انتظام العملية الانتخابية بكل شفافية وانضباط.

اخبار محافظة الغربية دعم الناخبين انتظام التصويت لجان مجلس النواب

