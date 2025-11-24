محافظ الغربية يتابع توافد الناخبين على مدار الساعة ويدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على مدار الساعة سير توافد المواطنين إلى اللجان الانتخابية الـ642 موزعة على 613 مقرًا في جميع المراكز والمدن، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا في انتخابات مجلس النواب 2025م .

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ خلال متابعته اللحظية انتظام العمل داخل جميع اللجان، وحرص الأجهزة التنفيذية على توفير كافة الخدمات للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى جاهزية الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة وتواجد أطقم العمل ورؤساء اللجان لضمان سير عملية التصويت بسلاسة.

انتظام عمليات التصويت

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة، قائلاً:

«أدعو أبناء الغربية للنزول والإدلاء بأصواتهم.. صوتكم يعكس وعيكم وحرصكم على مستقبل الوطن، ومشاركتكم اليوم واجب ومسؤولية».

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع التنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة الأمنية لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية واللوجستية متوفرة داخل وخارج اللجان لضمان تجربة انتخابية آمنة ومنظمة.