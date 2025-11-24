قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع توافد الناخبين على مدار الساعة ويدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

لجان مدارس التعليم بالغربية
لجان مدارس التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على مدار الساعة سير توافد المواطنين إلى اللجان الانتخابية الـ642 موزعة على 613 مقرًا في جميع المراكز والمدن، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا في انتخابات مجلس النواب 2025م .

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ خلال متابعته اللحظية انتظام العمل داخل جميع اللجان، وحرص الأجهزة التنفيذية على توفير كافة الخدمات للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى جاهزية الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة وتواجد أطقم العمل ورؤساء اللجان لضمان سير عملية التصويت بسلاسة.

انتظام عمليات التصويت 

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة، قائلاً:
«أدعو أبناء الغربية للنزول والإدلاء بأصواتهم.. صوتكم يعكس وعيكم وحرصكم على مستقبل الوطن، ومشاركتكم اليوم واجب ومسؤولية».

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع التنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة الأمنية لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية واللوجستية متوفرة داخل وخارج اللجان لضمان تجربة انتخابية آمنة ومنظمة.

دعم الأسر والعائلات تجهيز لجان التصويت انتظام عمليات لجان الناخبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

"القومي لحقوق الإنسان": تغطية كاملة لكافة اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

لجان الانتخابات بدار السلام

استمرار اقبال الناخبين على لجان انتخابات دار السلام للإدلاء باصواتهم

انتخابات النواب

استمرار توافد الناخبين فى لجان المعادي والبساتين ودار السلام للتصويت بانتخابات النواب

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد