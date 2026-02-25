اعتداء دمـ.ـوي وقت الإفطار في كفر الشيخ.. بتر إصبع زوجة وإصابات خطيرة لأسرة كاملة بسبب خلاف على بناء سور

في واقعة أثارت حالة من الغضب والصدمة بين أهالي قرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، تحولت أجواء الإفطار الهادئة داخل أحد المنازل إلى ساحة اعتداء دامٍ، بعدما تعرض رب أسرة وزوجته ونجلهما لهجوم عنيف من قبل عدد من جيرانهم، وذلك – بحسب روايتهم – على خلفية خلافات سابقة وتصاعد توترات قديمة بين الطرفين.

ووفقًا لأقوال أحد المصابين، فوجئت الأسرة بدخول مجموعة كبيرة من الجيران إلى المنزل بشكل مفاجئ أثناء جلوسهم لتناول وجبة الإفطار، قبل أن يتطور الموقف خلال لحظات إلى اعتداء جماعي بالضرب، شارك فيه نحو 15 شخصًا.

وأسفر الاعتداء عن إصابات بالغة؛ إذ تعرضت الزوجة لإصابة خطيرة انتهت ببتر أحد أصابع يدها، فيما أُصيب الزوج بكسر في الذراع وجروح قطعية متفرقة، مؤكدًا أن الإصابة تسببت في عجز بذراعه التي يعتمد عليها في عمله اليومي، ما يهدد مصدر رزقه الوحيد. كما لم يسلم نجلهما من آثار الاعتداء.

وبحسب رواية الضحية، فإن الحادث لم يكن وليد اللحظة، بل سبقه مسار من الخلافات المتراكمة، مشيرًا إلى أن زوجته كانت قد حررت محضرًا سابقًا ضد بعض المتهمين، غير أن الأسرة لم تتوقع أن تتصاعد الأمور إلى اقتحام منزلهم والاعتداء عليهم بهذا الشكل.

محامي ضحايا كفر الشيخ: اقتحموا منزل الأسرة وقت الإفطار.. زوجة المجني عليه مصابة ويدها مُهدّدة بالبتر.. ونطالب بضبط جميع المتورطين

وفي سياق متصل، قال المحامي محمد أبو السعود أحمد، المحامي لدى المحاكم الجنائية، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن الواقعة تم تحرير محضر بها على الفور، مشيرًا إلى أن جهات التحقيق قررت حبس عدد من المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات اعتبارًا من أمس، فيما لا يزال بعض المتورطين هاربين.

وأوضح أن المتهمين ضموا رجالًا وسيدات؛ إذ تم إلقاء القبض على عدد من السيدات وأحد الرجال، بينما تمكن آخرون من الفرار، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط بعضهم، مع استمرار الجهود للقبض على باقي المتهمين.

خلافات الجيرة وراء الواقعة.. نزاع على بناء سور يشعل الأزمة

وأضاف أن جذور الأزمة تعود إلى خلافات سابقة بين الجيران تتعلق بنزاع حول بناء سور، حيث اعترض الطرف المعتدى عليه على أعمال البناء. وأشار إلى أن الطرف الآخر استغل وجود المجني عليه داخل منزله وقت الإفطار، فتجمعوا وتوجهوا إلى منزله واقتحموه، واعتدوا عليه وعلى زوجته بالضرب.

وأكد المحامي أن الزوجة تعرضت لإصابة بالغة في اليد تسببت في بتر أحد الأصابع، مع وجود قطع في الأوتار والشرايين، لافتًا إلى أن حالتها الصحية حرجة وقد تستدعي تدخلًا جراحيًا إضافيًا خلال الأيام المقبلة.

كما أوضح أن الزوج تعرض لإصابات خطيرة في الوجه، بالإضافة إلى قطع في الأوتار والشرايين، إلى جانب إصابات متفرقة بالجسد، ما يعكس حجم العنف المستخدم في الواقعة.

وشدد الدفاع على مطالبته بسرعة ضبط وإحضار باقي أفراد العائلة المتورطين في الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.