مياه الغربية ترفع جاهزيتها لتأمين الخدمات خلال انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها والافرع التابعة لها تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025م .

رفع حالة الطوارئ

ووجه اللواء أ. ح مهندس محمد عبد الفتاح ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالغربية ، بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة ورصد ومتابعة كافة المناطق وربطها بغرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول، وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي داخل محيط المقار الانتخابية بمختلف مدن ومراكز المحافظة في فترات أيام الإقتراع .

خطة شاملة ..انتخابات مجلس النواب

وأوضح اللواء محمد عبد الفتاح، أن الشركة وضعت خطة شاملة للتأكد من انتظام ضخ مياه الشرب في جميع اللجان العامة والفرعية، مع المتابعة الميدانية المستمرة لعدم حدوث أي طفوحات للصرف الصحي أو معوقات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تعوق المواطنين في أيام التصويت .



وأشار رئيس الشركة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع فروع الشركة، مع انتشار فرق الطوارئ والصيانة السريعة لمواجهة أي أعطال محتملة، والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

شكاوي الخط الساخن

وإختتم محمد عبدالفتاح ، هناك فرق تعمل علي مدار الساعة لمتابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات في الشوارع أو نوعية المياه وجودتها.