جامعة طنطا تستضيف فعاليات هاكثون 2025 في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تنظيم فعاليات هاكثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا، والذي يأتي تحت شعار 'AI Vibes' وضمن مظلة المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'، موضحاً أن هذا الهاكثون يأتي بالتعاون المشترك مع كل من Appout ITS ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات، بهدف دعم الكوادر الشابة وتحفيزها على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسيُعقد الهاكثون على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 3 و 4 ديسمبر 2025، حيث تنطلق الفعاليات يوم الأربعاء في تمام العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا، ويوم الخميس 4 ديسمبر بمركز ابداع بمجمع سبرباى.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين أن التعاون تحت مظلة تحالف جامعات إقليم الدلتا ضمن المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية' هو أمر بالغ الأهمية، حيث تعمل الجامعة على تكامل الجهود وتبادل الخبرات والموارد بين المؤسسات التعليمية الكبرى المشاركة في التحالف، مشيراً إلى أن هذا التكامل يضمن أن تكون مخرجات الهاكثون والأنشطة المشتركة ذات تأثير أوسع وأعمق على الإقليم بأكمله، مؤكداً حرص الجامعة على العمل مع تحالف إقليم الدلتا لترسيخ مكانة الدلتا كقوة دافعة للابتكار والتنمية التكنولوجية في مصر.

تبادل الخبرات

أضاف رئيس الجامعة أن الهاكثون ليس مجرد مسابقة، بل هو منصة حقيقية لصناعة المستقبل، ويمثل حاضنة لتبادل الأفكار وتوليد الحلول الرقمية التي تواجه تحديات التنمية المستدامة، مؤكداً أن التركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) في هذا الحدث يهدف إلى تسليح طلاب الجامعة بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل المستقبلي، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ريادية قابلة للتطبيق، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعميق التحول الرقمي.

من جانبها تابعت الدكتورة نانسى الحفناوى أن الهاكثون سيشهد مشاركة غير مسبوقة وفاعلة من جميع كليات الحاسبات والمعلومات في تحالف جامعات إقليم الدلتا، بمشاركة نخبة من الكفاءات الطلابية والأكاديمية، متطلعةً إلى أن يقدم طلابنا حلولاً مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية، تثري البحث العلمي وتخدم المجتمع.