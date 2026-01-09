مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

سيطرت حالة من الحزن على أهالي منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقب وفاة مُحفظ قرآن وابنه وبنته داخل شقتهم، في واقعة يُشتبه في حدوث تسمم، بينما نجا الابن الثالث الذي اكتشف المأساة والأم.

تفاصيل الواقعة

وأكد الأهالي أن الابن الناجي، يدعى حمزة، كان قد استيقظ مبكرا لأداء امتحانه، ليفاجئ بوفاة والده وشقيقه وشقيفته داخل الشقة، وبادر بالاتصال بالإسعاف والاستغاثة بالجيران، الذين صعدوا إلى الشقة ليعثروا على الجميع متوفين.



وأوضح الأهالي، أن الأب عثر عليه متوفيا على سجادة الصلاة، بينما ظهرت على باقي الجثامين أعراض اشتباه تسمم، من بينها خروج رغوة من الفم، مؤكدين أن الأم لم تكن تشعر بأي آلام لحظة العثور عليها.

وأشار الجيران، إلى أن الأب والأم يعملان محفظين للقرآن الكريم، ويعيشان بالمنطقة منذ سنوات ، وكان الأب إماما لعدة مساجد ومعروفا بحسن الخلق والسيرة الطيبة وطول عمره فى حاله.

وعكة صحية

وأضاف الأهالي أن الأم كانت تعاني من وعكة صحية منذ أسبوع، الأمر الذي دفع الأسرة لشراء وجبة كفتة جاهزة تناولوا منها وجبة السحور مساء الخميس، وهو ما يجري فحصه حاليًا ضمن أسباب الواقعة.

وتحفظت جهات التحقيق والطب الشرعي على جميع الأطعمة الموجودة بالشقة، بما فيها المأكولات المجمدة داخل الثلاجة، لإجراء التحاليل اللازمة وبيان سبب الوفاة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وشهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة القليوبية واقعة مأساوية، أسفرت عن وفاة أب واثنين من أبنائه وإصابة الأم وابن آخر إثر اشتباه في تسمم غذائي.

وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي:محمد ع م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، وأحمد م ع م، 21 سنة، الابن، وحفصة م ع، 18 سنة، الابنة، بينما المصابون هم: زينب م ع، 47 سنة، ربة منزل، الأم، تعاني آلامًا بالبطن، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، يعاني آلامًا بالبطن.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى وضع الأم والابن المصاب تحت الملاحظة بالعناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهما.