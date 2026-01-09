قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء
حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو
13 سيارة إطفاء و16 مصابا في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية| صور
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل
غليان فى اتحاد الملاكمة.. استقالة 3 بالمسابقات ومؤتمر بالترسانة الاثنين | القصة كاملة
دبابة تصدم مراسل تلفزيون سوريا في حلب على الهواء مباشرة | شاهد
تقارير إعلامية: الجيش السوداني يعلن عمليات واسعة في كردفان ودارفور وسقوط مئات المدنيين
البترول: اكتشاف ​4 آبار بالصحراء الغربية أضافت 4500 برميل بترول و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميا
خالد أبو المكارم: 16% معدل نمو صناعة البلاستيك.. وصادرات القطاع 2.4 مليار دولار
أسوشيتد برس: النفط الفنزويلي يشعل صراعًا بين واشنطن وبكين
أبرزها السنغال ومالي والكاميرون والمغرب.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

المتوفي
المتوفي
إبراهيم الهواري

سيطرت حالة من الحزن على أهالي منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقب وفاة مُحفظ قرآن وابنه وبنته داخل شقتهم، في واقعة يُشتبه في حدوث تسمم، بينما نجا الابن الثالث الذي اكتشف المأساة والأم.

تفاصيل الواقعة

وأكد الأهالي أن الابن الناجي، يدعى حمزة، كان قد استيقظ مبكرا لأداء امتحانه، ليفاجئ بوفاة والده وشقيقه وشقيفته داخل الشقة، وبادر بالاتصال بالإسعاف والاستغاثة بالجيران، الذين صعدوا إلى الشقة ليعثروا على الجميع متوفين.


وأوضح الأهالي، أن الأب عثر عليه متوفيا على سجادة الصلاة، بينما ظهرت على باقي الجثامين أعراض اشتباه تسمم، من بينها خروج رغوة من الفم، مؤكدين أن الأم لم تكن تشعر بأي آلام لحظة العثور عليها.
وأشار الجيران، إلى أن الأب والأم يعملان محفظين للقرآن الكريم، ويعيشان بالمنطقة منذ سنوات ، وكان الأب إماما لعدة مساجد ومعروفا بحسن الخلق والسيرة الطيبة وطول عمره فى حاله.

وعكة صحية

وأضاف الأهالي أن الأم كانت تعاني من وعكة صحية منذ  أسبوع، الأمر الذي دفع الأسرة لشراء وجبة كفتة جاهزة تناولوا منها وجبة السحور مساء الخميس، وهو ما يجري فحصه حاليًا ضمن أسباب الواقعة.
وتحفظت جهات التحقيق والطب الشرعي على جميع الأطعمة الموجودة بالشقة، بما فيها المأكولات المجمدة داخل الثلاجة، لإجراء التحاليل اللازمة وبيان سبب الوفاة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
وشهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة القليوبية واقعة مأساوية، أسفرت عن وفاة أب واثنين من أبنائه وإصابة الأم وابن آخر إثر اشتباه في تسمم غذائي.
وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي:محمد ع م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، وأحمد م ع م، 21 سنة، الابن، وحفصة م ع، 18 سنة، الابنة، بينما المصابون هم: زينب م ع، 47 سنة، ربة منزل، الأم، تعاني آلامًا بالبطن، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، يعاني آلامًا بالبطن.
وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى وضع الأم والابن المصاب تحت الملاحظة بالعناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهما.

القليوبية محافظة القليوبية أهالي شبرا الخيمة شبرا الخيمة الطب الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يروي مواقف للنبي اختار فيها اليسر لأمته

أذكار المساء مكتوبة

أذكار المساء مكتوبة.. ردّد أدعية تجلب لك خيري الدنيا والآخرة

أذكار المساء

أذكار المساء .. ردد أفضل ما قاله النبي ليلا للوقاية من كل سوء

بالصور

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد