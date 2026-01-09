ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين باشتباه تسمم بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين في واقعة الاشتباه بالتسمم الغذائي التي شهدتها دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لبيان سبب الوفاة بدقة بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

تحريات المباحث الجنائية

كما كلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، للوقوف على تفاصيل ما حدث وظروفه، وسؤال أهلية المتوفين وشهود الواقعة، إلى جانب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ومتابعة تطورات علاجهم بالمستشفى.



وشهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع أب واثنين من أبنائه، بينما أُصيبت الأم وابن آخر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، في واقعة يشتبه أن تكون تسمما غذائيا، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى ناصر العام، يفيد باستقبال 5 أشخاص من أسرة واحدة يعانون أعراضًا حادة، مع الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.



والمتوفون على النحو التالي، "محمد ع م"، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، ونجله "أحمد م ع م"، 21 سنة، ونجلته "حفصة م ع "، 18 سنة، بينما جاءت أسماء المصابين على النحو التالي "زينب م ع"، 47 سنة، ربة منزل، الأم، ألام بالبطن، و"حمزة م ع"، 13 سنة، الابن، ألام بالبطن.



وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الأب واثنين من أبنائه عقب وصولهم للمستشفى، بينما جرى حجز الأم وابن آخر لتلقي العلاج، حيث وضعا تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة نظرا لخطورة حالتهما.



وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها وتفاصيلها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري انتظار تقارير الطب الشرعي والتحاليل الطبية لتحديد سبب الوفاة بدقة وأن هناك شبهة جنائية من عدمه.