أبرز مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 والقنوات الناقلة
ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين باشتباه تسمم بشبرا الخيمة
الطقس اليوم.. موجة غير مستقرة وأمطار غزيرة تضرب المحافظات
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين باشتباه تسمم بشبرا الخيمة

تسمم غذائي
تسمم غذائي
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين في واقعة الاشتباه بالتسمم الغذائي التي شهدتها دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لبيان سبب الوفاة بدقة بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

تحريات المباحث الجنائية 

كما كلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، للوقوف على تفاصيل ما حدث وظروفه، وسؤال أهلية المتوفين وشهود الواقعة، إلى جانب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ومتابعة تطورات علاجهم بالمستشفى.


وشهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع أب  واثنين من أبنائه، بينما أُصيبت الأم وابن آخر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، في واقعة يشتبه أن تكون تسمما غذائيا، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى ناصر العام، يفيد باستقبال 5 أشخاص من أسرة واحدة يعانون أعراضًا حادة، مع الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.


والمتوفون على النحو التالي، "محمد ع م"، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، ونجله "أحمد م ع م"، 21 سنة، ونجلته "حفصة م ع "، 18 سنة، بينما جاءت أسماء المصابين على النحو التالي "زينب م ع"، 47 سنة، ربة منزل، الأم، ألام بالبطن، و"حمزة م ع"، 13 سنة، الابن، ألام بالبطن.


وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الأب واثنين من أبنائه عقب وصولهم للمستشفى، بينما جرى حجز الأم وابن آخر لتلقي العلاج، حيث وضعا تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة نظرا لخطورة حالتهما.


وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها وتفاصيلها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري انتظار تقارير الطب الشرعي والتحاليل الطبية لتحديد سبب الوفاة بدقة وأن هناك شبهة جنائية من عدمه.

القليوبية تسمم غذائي شبرا الخيمة محافظة القليوبية الطب الشرعي

