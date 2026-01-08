المشدد 10 سنوات لطالب بتهمة التعدي على طفلين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لطالب، لاتهامه بهتك عرض طفلين لم يبلغا الثانية عشرة من العمر، والتعدي عليهما بالقوة، مستغلًا حداثة سنهما، وذلك بدائرة قسم الخصوص بـ محافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم:-"طارق م م ع م"، السن ١٨ عاما - طالب، مقيم: ٢١ شارع العرب متفرع من شارع الرشاح العمومي الأمير، الخصوص، في القضية رقم ١٥١٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢٠٢٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في غضون شهر أبريل من عام ٢٠٢٥ بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، هتك عرض الطفلين (ي ج أ م"، و"س ج أ م" كونهما طفلين ولم يجاوزها من العمر اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، فبلغ بذلك مقصده وهو إشباع رغباته الشيطانية على النحو المبين بالتحقيقات.