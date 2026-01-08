المشدد 20 سنة لـ 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف بالقليوبية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشدد 20 سنة لـ 8 متهمين باستعروض القوة والتلويح بالعنف بالقليوبية

إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما لـ 8 متهمين، وتغريمهم مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه، بعد إدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإثارة الرعب بين المواطنين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية في مكان عام بقصد فرض السطوة وترويع الأهالي، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة للنيابة العامة

وقد احالت النيابة العامة المتهمين:-"محمود إ م أ خ"- ٣٠ سنة - عامل - مقيم شارع التضامن - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و" أحمد إ م أ خ" ٢٧ سنة - عاطل - مقيم شارع التضامن - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و"أحمد ج ص م" - ٢٦ سنة - مصفف شعر - مقيم شارع الجزائريين - دمنهور شبرا - قسم أول شبرا الخيمة، و"سهام ق م م" - ٥٨ سنة - ربة منزل ، و"يوسف أ ج ع" - ١٩ سنة - عامل - مقيم شارع سعد زغلول - شبرا البلد - قسم أول شبرا الخيمة، و"إبراهيم ا إ ح" - ٢٥ سنة - سباك ، و"ماجدة أ س ه"  ٣٢ سنة  بائعة  و"زينب أ س ه" ومقيمة بمنطقة دمنهور بقسم أول شبرا الخيمة، في الجنابة رقم ١٢٨٠٠ لسنة ٢٠٢٥ قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۳۸۸۸ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها.
وقام  المتهمين من الأول للمرابعة، ومن الخامس للثامنة، قاموا بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض، وذلك على أثر نشوب خلف سابق على إتيان جرمهم، بأن أعدوا العدة وأجهزوا أسلحتهم النارية والبيضاء، وتقابلوا إلى ميدان الشجار محل الواقعة.

اسماك ارشيفيه
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
