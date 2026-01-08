قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من تحريك القوات بفنزويلا دون تفويض
وزير الزراعة يقرر صرف كامل حصص أسمدة القمح والمحاصيل الشتوية فورا
خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2026
فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
تشكيل مارسيليا لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي
منتخب مصر بالقميص الأحمر وكوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا
ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي كفر الشهاوي خاطر بكفر شكر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي كفر الشهاوي خاطر بمركز كفر شكر، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة التشغيل وجودة الأداء بمراحل المحطة المختلفة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الصرف الصحي على مستوى المحافظة.


وخلال الجولة، استعرض رئيس الشركة مكونات المحطة التي تعمل على مرحلتين؛ حيث تبلغ طاقة المرحلة الأولى 10 آلاف متر مكعب يوميًا بنظام التهوية الممتدة، وتخدم قرى المنشأة الكبرى، والمنشأة الصغرى، والصفين، ومدينة كفر شكر، وتصفا، وكفر تصفا، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بهذه المناطق.
كما تفقد المهندس محمد إبراهيم فودة المرحلة الثانية من المحطة، والتي تعمل بنظام ASBR، بطاقة تصميمية 20 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم قرى جمجرة القديمة، وجمجرة الجديدة، وأسنيت، وكفر الشهاوي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير البيئية وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لضمان معالجة آمنة للصرف الصحي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

خدمات الصرف الصحي 

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن محطة معالجة الصرف الصحي كفر الشهاوي خاطر تُعد من المشروعات الحيوية والاستراتيجية التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين بمركز كفر شكر، وتسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة والموارد المائية، موضحًا أن ما يتم تنفيذه من أعمال تشغيل ومتابعة يأتي في إطار حرص الشركة على تقديم خدمة صرف صحي آمنة ومستدامة تليق بالمواطن القليوبي.
وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة تعمل وفق خطة متكاملة لرفع كفاءة محطات المعالجة والتوسع في الطاقات التصميمية لمواكبة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير البيئية وجودة المعالجة خط أحمر لا تهاون فيه، وأن جميع مراحل التشغيل تخضع لمتابعة دقيقة وفحوصات مستمرة لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والحفاظ على البيئة المحيطة.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

فيروز وابنها الأصغر

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة فيروز

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

جمال شعبان يعلق على مرض لقاء سويدان

دجاج بالرمان

طريقة عمل الدجاج بالزعتر والرمان

زيادة الوزن

دراسة: زيادة الوزن قد تعود بوتيرة أسرع بعد التوقف عن تناول أدوية الرجيم

بالصور

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد