رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي كفر الشهاوي خاطر بكفر شكر

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي كفر الشهاوي خاطر بمركز كفر شكر، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة التشغيل وجودة الأداء بمراحل المحطة المختلفة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الصرف الصحي على مستوى المحافظة.



وخلال الجولة، استعرض رئيس الشركة مكونات المحطة التي تعمل على مرحلتين؛ حيث تبلغ طاقة المرحلة الأولى 10 آلاف متر مكعب يوميًا بنظام التهوية الممتدة، وتخدم قرى المنشأة الكبرى، والمنشأة الصغرى، والصفين، ومدينة كفر شكر، وتصفا، وكفر تصفا، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بهذه المناطق.

كما تفقد المهندس محمد إبراهيم فودة المرحلة الثانية من المحطة، والتي تعمل بنظام ASBR، بطاقة تصميمية 20 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم قرى جمجرة القديمة، وجمجرة الجديدة، وأسنيت، وكفر الشهاوي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير البيئية وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لضمان معالجة آمنة للصرف الصحي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

خدمات الصرف الصحي

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن محطة معالجة الصرف الصحي كفر الشهاوي خاطر تُعد من المشروعات الحيوية والاستراتيجية التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين بمركز كفر شكر، وتسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة والموارد المائية، موضحًا أن ما يتم تنفيذه من أعمال تشغيل ومتابعة يأتي في إطار حرص الشركة على تقديم خدمة صرف صحي آمنة ومستدامة تليق بالمواطن القليوبي.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة تعمل وفق خطة متكاملة لرفع كفاءة محطات المعالجة والتوسع في الطاقات التصميمية لمواكبة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير البيئية وجودة المعالجة خط أحمر لا تهاون فيه، وأن جميع مراحل التشغيل تخضع لمتابعة دقيقة وفحوصات مستمرة لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والحفاظ على البيئة المحيطة.