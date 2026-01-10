غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مصير أفشة مع الأهلي
رودريجيز تبحث مع رؤساء البرازيل وكولومبيا العدوان الأمريكي على فنزويلا
حرائق وانفجارات قوية تهز أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ .. اعرف المواعيد
مانشستر يونايتد يبحث عن مدرب مؤقت قبل ديربي المدينة
هل يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟
إكس تستبدل علم إيران المعترف به دوليا بـ علم النظام الملكي الإيراني السابق
لجنة تحكيم دولة التلاوة لـ عمر علي: فخورون بك شاركت رغم المرض وأبليت بلاءً حسنًا
حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 توقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
محافظ المنيا يستجيب لشكوى سيدة مسنة ويوفر لها الرعاية الكاملة
دولة التلاوة| أحمد حسن يحصد أعلى الدرجات.. وعمر علي يغادر المسابقة
وزيرة التضامن: صرف مساعدات لأسر ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالمنيا
فيديو

مروج حسني

أثارت أزمة زواج حارس مرمى الزمالك الأسبق محمد عبد المنصف، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب إعلان الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عنه بعد زواج سري دام 7 سنوات.

وتعليقًا على الواقعة، قالت الإعلامية رضوى الشربيني إن ما حدث يُعد «خبرين في خبر واحد»، الأول هو الكشف عن الزواج السري، والثاني إعلان الطلاق.

وأوضحت أن عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي منذ 21 عامًا، مشيرة إلى أن الزيدي كانت تعلم بزواجه. 

وأكدت أن لقاء الخميسي ترفض الطلاق، وتفضل الحفاظ على بيتها وأولادها، مع التزام جميع الأطراف بالصمت بعد تصاعد الأزمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

الطفلة

زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

أمم أفريقيا

حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025.. من هو؟

منتخب المغرب

قرار مفاجئ بتغيير طاقم حكام مباراة المغرب والكاميرون.. ما السبب؟

السد العالي

إرادة لا تعرف المستحيل.. حكاية شعب في الذكرى الـ 66 لوضع حجر أساس السد العالي

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. لا تكتم مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. التزم بالصدق العاطفي

