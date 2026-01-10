غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

أثارت أزمة زواج حارس مرمى الزمالك الأسبق محمد عبد المنصف، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب إعلان الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عنه بعد زواج سري دام 7 سنوات.

وتعليقًا على الواقعة، قالت الإعلامية رضوى الشربيني إن ما حدث يُعد «خبرين في خبر واحد»، الأول هو الكشف عن الزواج السري، والثاني إعلان الطلاق.

وأوضحت أن عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي منذ 21 عامًا، مشيرة إلى أن الزيدي كانت تعلم بزواجه.

وأكدت أن لقاء الخميسي ترفض الطلاق، وتفضل الحفاظ على بيتها وأولادها، مع التزام جميع الأطراف بالصمت بعد تصاعد الأزمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.