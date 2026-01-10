قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى غريب يروج لمسلسل «هي كيميا» المقرر عرضه في رمضان
كيفية صرف المعاشات والحوالات البريدية عن طريق ماكينات الـ ATM
هل صلاة العشاء قبل الفجر بساعة حرام؟.. هذا آخر وقت لأدائها بدون إثم
للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم
بوليتيكو: ترامب لا يسعي للاستحواذ على جرينلاند ضمن صفقة بشأن أوكرانيا
جامعة العاصمة تتيح إمكانية التبرع للمجمع الطبي من InstaPay
من قلب الشرقية.. صغيرتان ضحيتان لعنف زوجة الأب| القصة الكاملة
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي وأمن القومي لمصر
واشنطن تترقب وبكين تستعد .. الصين تُدشن حاملة طائرات بتكنولوجيا الإطلاق الكهرومغناطيسي المتقدمة
سعر الذهب اليوم 10-1-2026
جامعة العاصمة تتيح إمكانية التبرع للمجمع الطبي من InstaPay

جامعة العاصمة
حسام الفقي

خطوة تاريخية نحو تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، تسارع جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) الخطى لافتتاح المرحلة الأولى من مجمعها الطبي الجديد ليكون صرحًا متكاملًا يجمع بين التعليم الطبي والخدمات العلاجية الحديثة. هذا المشروع الضخم يُمثل بداية حلم طال انتظاره، حيث يهدف إلى تقديم رعاية صحية متقدمة لسكان جنوب القاهرة، إلى جانب توفير بيئة تدريبية وبحثية متميزة لطلاب الجامعة.  

وقد وضع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، بحضور محافظ القاهرة، حجر الأساس للأعمال الإنشائية للمجمع الطبي الجديد في جنوب القاهرة، ليكون صرحًا طبيًا وتعليميًا متكاملًا يخدم الطلاب والمجتمع المحلي ويصل المجمع بعد اكتماله إلى طاقة استيعابية قدرها 1600 سرير، ليخدم أكثر من 8 ملايين مواطن في مناطق جنوب القاهرة وشمال الصعيد وشرق الجيزة.

ويُعد المجمع الطبي أحد أكبر المشروعات الطبية في المنطقة، حيث يضم مستشفيات جامعية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ويهدف إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة التدريب الطبي والبحث العلمي. المشروع يتم بالتعاون بين جامعة العاصمة وشركة وادي النيل، ليجسد حلمًا طال انتظاره في إنشاء مركز طبي متكامل يخدم جنوب القاهرة.  

ومن خلال هذا المشروع الخدمي تبدأ الجامعة مرحلة جديدة في دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، وتقديم خدمات علاجية متقدمة للمواطنين، ليصبح المجمع الطبي علامة فارقة في مسيرة الجامعة نحو الريادة الطبية والتعليمية.  

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة أطلقت خدمة التبرع للمجمع الطبي عبر تطبيق InstaPay، ويمكن للراغبين في دعم المشروع التبرع بسهولة باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى خيار "التبرعات" في التطبيق، ثم اختيار "جامعة حلوان الحكومية"، وإدخال المبلغ المراد التبرع به، والضغط على "تأكيد".
 

جامعة العاصمة جنوب القاهرة وزير التعليم العالي التعليم العالي

