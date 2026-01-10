من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

تتحول مائدة الطعام في كثير من البيوت إلى ساحة معركة يومية بين الأم وطفلها، خاصة في سنوات الطفولة المبكرة. الطفل يرفض الأكل، والأم تلحّ، وينتهي الأمر غالبًا بالصراخ أو التهديد أو الاستسلام.

أكلات يحبها الطفل وما يرفضهاش وتغذيه صح

لكن خبراء التربية والتغذية يؤكدون أن رفض الطفل للطعام ليس عنادًا دائمًا، بل لغة غير مباشرة يعبر بها عن مشاعره أو ملله من التكرار.

أكلات يحبها الطفل وما يرفضهاش وتغذيه صح

الطفل يتعامل مع الطعام بعينيه أولًا، وليس بمعدته. فإذا لم يعجبه الشكل أو الرائحة، يقرر الرفض قبل التذوق. لذلك فإن أول خطوة لجعل الطفل يحب الأكل هي طريقة التقديم، وليس نوع الأكل فقط.

من الأخطاء الشائعة لإطعام الطفل

أكلات يحبها الطفل وما يرفضهاش وتغذيه صح

إجبار الطفل على إنهاء الطبق

المقارنة بينه وبين أطفال آخرين

استخدام الطعام كعقاب أو مكافأة

هذه الأساليب تؤدي إلى نتائج عكسية وتزرع علاقة سلبية بين الطفل والطعام.

كيف نجعل الطفل يحب الأكل دون صراع؟

أكلات يحبها الطفل وما يرفضهاش وتغذيه صح

تقديم كميات صغيرة وزيادتها تدريجيًا

التنويع في الألوان والأشكال

إشراك الطفل في اختيار الوجبة أو تحضيرها

احترام شعوره بالجوع والشبع

الأطعمة التي يفضلها الأطفال غالبًا:

البطاطس المخبوزة بدلًا من المقلية

كرات الأرز أو المكرونة

الدجاج المشوي بأشكال صغيرة

الخضروات المخفية داخل الطعام

كما ينصح الأطباء بالجلوس العائلي أثناء الوجبات، لأن الطفل يشعر بالأمان ويقلد الكبار. وعندما يرى والديه يتناولان الطعام نفسه، تقل مقاومته له.