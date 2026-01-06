تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

في كل مطبخ عربي تقريبًا، تحتل الصلصة المعلبة مكانًا ثابتًا باعتبارها حلًا سريعًا لإعداد الطعام، خاصة مع ضيق الوقت وتسارع نمط الحياة.

أضرار الصلصة المعلبة

ورغم سهولة استخدامها وطعمها الجذاب، إلا أن تقارير غذائية حديثة حذّرت من الإفراط في تناولها، لما تحمله من أضرار صحية قد لا ينتبه لها كثيرون.

في هذا التقرير، نرصد أضرار الصلصة المعلبة، ونكشف طرق تفادي مخاطرها دون الاستغناء الكامل عنها، وفقا لما نشره موقع wabmd.

نسبة صوديوم مرتفعة تهدد القلب

أولى المخاطر المرتبطة بالصلصة المعلبة هي ارتفاع نسبة الصوديوم، الذي يُستخدم كمادة حافظة ومحسن طعم. الإفراط في الصوديوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، خاصة لدى كبار السن ومرضى الضغط.

مواد حافظة وتأثيرات بعيدة المدى

تعتمد أغلب أنواع الصلصة الجاهزة على مواد حافظة وألوان صناعية لإطالة مدة الصلاحية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل، ويزيد من فرص حدوث التهابات بالمعدة أو القولون، خصوصًا عند الأطفال.

فقدان القيمة الغذائية

على عكس الصلصة الطازجة، تفقد الصلصة المعلبة جزءًا كبيرًا من الفيتامينات ومضادات الأكسدة أثناء التصنيع والتعليب، خاصة فيتامين C والليكوبين الطبيعي المفيد لصحة القلب، ما يجعلها أقل فائدة غذائيًا مقارنة بالبدائل المنزلية.

زيادة الوزن واحتباس السوائل

تحتوي بعض الأنواع على سكريات مخفية ونشويات معدلة لتحسين القوام والطعم، ما يرفع السعرات الحرارية ويساهم في زيادة الوزن واحتباس السوائل بالجسم، خاصة عند الاعتماد اليومي عليها.

مخاطر العبوات نفسها

تشير دراسات غذائية إلى أن بعض العبوات المعدنية قد تحتوي على مركبات كيميائية تنتقل إلى الطعام مع التخزين الطويل، ما يزيد من القلق حول السلامة الغذائية عند التخزين غير السليم أو انتهاء الصلاحية.

طرق تفادي أضرار الصلصة المعلبة

رغم هذه التحذيرات، لا يعني ذلك الامتناع التام عنها، بل يمكن تقليل مخاطرها باتباع بعض الخطوات البسيطة: