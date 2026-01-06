قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
مدبولي: استعادة قوة الجنيه وتراجع التضخم في 2026
رئيس الوزراء يكشف عن خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح
مدبولي: نفذنا أكثر من 22 ألف مشروع ضمن حياة كريمة.. ونحسن جودة الرعاية الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أسماء عبد الحفيظ

في كل مطبخ عربي تقريبًا، تحتل الصلصة المعلبة مكانًا ثابتًا باعتبارها حلًا سريعًا لإعداد الطعام، خاصة مع ضيق الوقت وتسارع نمط الحياة. 

أضرار الصلصة المعلبة

ورغم سهولة استخدامها وطعمها الجذاب، إلا أن تقارير غذائية حديثة حذّرت من الإفراط في تناولها، لما تحمله من أضرار صحية قد لا ينتبه لها كثيرون. 

في هذا التقرير، نرصد أضرار الصلصة المعلبة، ونكشف طرق تفادي مخاطرها دون الاستغناء الكامل عنها، وفقا لما نشره موقع wabmd.

نسبة صوديوم مرتفعة تهدد القلب

أولى المخاطر المرتبطة بالصلصة المعلبة هي ارتفاع نسبة الصوديوم، الذي يُستخدم كمادة حافظة ومحسن طعم. الإفراط في الصوديوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، خاصة لدى كبار السن ومرضى الضغط.

مواد حافظة وتأثيرات بعيدة المدى

أضرار الصلصة المعلبة

تعتمد أغلب أنواع الصلصة الجاهزة على مواد حافظة وألوان صناعية لإطالة مدة الصلاحية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل، ويزيد من فرص حدوث التهابات بالمعدة أو القولون، خصوصًا عند الأطفال.

فقدان القيمة الغذائية

على عكس الصلصة الطازجة، تفقد الصلصة المعلبة جزءًا كبيرًا من الفيتامينات ومضادات الأكسدة أثناء التصنيع والتعليب، خاصة فيتامين C والليكوبين الطبيعي المفيد لصحة القلب، ما يجعلها أقل فائدة غذائيًا مقارنة بالبدائل المنزلية.

زيادة الوزن واحتباس السوائل

تحتوي بعض الأنواع على سكريات مخفية ونشويات معدلة لتحسين القوام والطعم، ما يرفع السعرات الحرارية ويساهم في زيادة الوزن واحتباس السوائل بالجسم، خاصة عند الاعتماد اليومي عليها.

أضرار الصلصة المعلبة

مخاطر العبوات نفسها

تشير دراسات غذائية إلى أن بعض العبوات المعدنية قد تحتوي على مركبات كيميائية تنتقل إلى الطعام مع التخزين الطويل، ما يزيد من القلق حول السلامة الغذائية عند التخزين غير السليم أو انتهاء الصلاحية.

طرق تفادي أضرار الصلصة المعلبة

رغم هذه التحذيرات، لا يعني ذلك الامتناع التام عنها، بل يمكن تقليل مخاطرها باتباع بعض الخطوات البسيطة:

  • اختيار الأنواع قليلة الصوديوم والمدوّن عليها بدون مواد حافظة.
  • قراءة الملصق الغذائي وتجنب الأنواع التي تحتوي على سكريات أو ألوان صناعية.
  • عدم الإفراط في الاستخدام وجعلها إضافة ثانوية لا أساسية.
  • تحضير الصلصة في المنزل بكميات تكفي عدة أيام وتُحفظ بالثلاجة.
  • تعزيز الطعم بالأعشاب الطبيعية مثل الثوم والريحان بدل الاعتماد الكامل على الصلصة الجاهزة.
الصلصة المعلبة أضرار الصلصة المعلبة أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان مائدتك تحذير على مائدتك طرق تفادي أضرار الصلصة المعلبة الصلصة الصوديوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية يقود جهودا إقليمية لدعم التسوية في اليمن وحماية وحدة الصومال

ترامب

الاتحاد الأوروبي يتخلى عن ترامب .. جرينلاند والدنمارك من يقرران مستقبل الجزيرة | تفاصيل

الديمقراطيون يحاولون إبقاء تركيزهم على الإنجاب وتكاليف المعيشة بعد اعتقال مادورو

الديمقراطيون يحاولون إبقاء تركيزهم على الإنجاب وتكاليف المعيشة بعد اعتقال مادورو

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد