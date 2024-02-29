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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر خطر يهدد القلب ويسبب الأمراض.. أضرار الصلصة المعلبة

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الصلصة المعلبة هي منتج يتم تصنيعه بشكل جاهز وتعبئته في علب أو زجاجات، وعلى الرغم من أن الصلصة المعلبة تعتبر مريحة وسهلة الاستخدام، إلا أنها قد تحتوي على بعض العيوب والأضرار التي يجب أن تأخذ في الاعتبار.

 وفيما يلي بعض الأضرار المحتملة للصلصة المعلبة، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”:

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أضرار الصلصة المعلبة

محتوى عالٍ من السكر: تحتوي الصلصة المعلبة عادةً على كميات كبيرة من السكر المضاف.

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2.

محتوى عالٍ من الصوديوم: تحتوي الصلصة المعلبة عادةً على كميات كبيرة من الصوديوم، وهو المكون الرئيسي في الملح. 

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات زائدة من الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المواد الحافظة والمواد الكيميائية: قد تحتوي الصلصة المعلبة على مواد حافظة ومواد كيميائية للحفاظ على جودتها ومدة صلاحيتها. 

بعض هذه المواد الكيميائية قد يكون لها تأثيرات جانبية سلبية على الصحة عند تناولها بكميات كبيرة على المدى الطويل.

فقدان القيمة الغذائية: قد تكون الصلصة المعلبة قليلة القيمة الغذائية مقارنة بالصلصة المحضرة من المكونات الطازجة. 

قد تفتقد للفيتامينات والمعادن والألياف التي توجد في المكونات الطازجة.

التلوث الممكن: قد يحدث التلوث في الصلصة المعلبة نتيجة لظروف التصنيع أو التخزين، يمكن أن يتسبب التلوث في نمو البكتيريا الضارة وتسمم الغذاء.

مع ذلك، لا يعني ذلك أن الصلصة المعلبة غير آمنة تمامًا أو ضارة في جميع الحالات. 

يمكن الاستمتاع بها بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع. 

ولكن قد يكون من الأفضل اختيار الصلصات المعلبة التي تحتوي على نسبة أقل من السكر والصوديوم والمواد الكيميائية المضافة، وتلتزم بقراءة المكونات والتحقق من تاريخ الانتهاء وجودة المنتج. 

كما يمكن استخدام الصلصات المحضرة من المكونات الطازجة كبديل صحي ولذيذ للصلصة المعلبة.

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