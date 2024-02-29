قيادي بحركة فتح: الإسرائيليين يتلذذون بعمليات القتل والمجاذر

أكد ياسر أبو سيدو، قيادي بحركة فتح، أنه قبل بداية الحديث لابد أن ننظر إلى من يحارب الشعب الفلسطيني، حيث إن الفلسطيينيين في هذه الحرب يواجهون نوع من البشر غير عادي قلوبهم حجر لا يحملون أي صفقات إنسانية، الإسرائيليين قتله منذ نوعومه أظفارهم.

وشدد «أبو سيدو»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع خالد عاشور، ببرنامج «من غزة هنا فلسطين»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن عدد المجازر الإسرائيلية التي تمت في قطاع غزة خلال الـ145 يوم وصل عددها لعدد غير مسبوق، ويتسابقوا مع النازية في قتل البشر، موضحًا أن النازيين لم يصلوا بالقتل إلى حد الجريمة لقتل الأطفال وحملة تجويع غير مسبوقة.

وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا: «لماذا لا يدرك نتيناهو أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه؟»، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيصل إلى النصر، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك حذر في التعامل مع العدو الإسرائيلي ولا اتفاق معهم يلتزمون به.

وأشار إلى أن إسرائيل كما هي عادتهم غدروا وسحبوا كل ما تم الاتفاق عليه في «أوسلو»، مؤكدًا أن الإسرائيليين يتلذذوا بقتل الفلسطينيين.