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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدرس القيام بطلعات جوية فوق غزة لإيصال المساعدات .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن، الولايات المتحدة تدرس إسقاط مساعدات إنسانية من الجو إلى قطاع غزة بسبب عرقلة إسرائيل دخولها عبر المعابر.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، أن الإمدادات التي دخلت قطاع غزة انخفضت إلى النصف في فبراير الجاري مقارنة مع مستواها في يناير الماضي.
         
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن الشهر الحالي "شهد دخول القليل جداً من المساعدات، حيث دخل ما يقرب من 98 شاحنة يومياً في المتوسط، ما يمثل انخفاضا بنسبة 50% في الإمدادات التي تدخل غزة مقارنة بشهر يناير 2024".

وذكرت الوكالة أن "الغارات الجوية المتزايدة على رفح، بما في ذلك المناطق السكنية وبدون إنذار مسبق، أدت إلى زيادة المخاوف التي من شأنها أن تزيد من إعاقة العمليات الإنسانية التي تعمل أصلاً فوق طاقتها".

وأشار التقرير إلى أن هناك حوالي 1.5 مليون شخص يعيشون في رفح بجنوب قطاع غزة، أي ستة أضعاف عدد السكان مقارنة بما كان عليه الحال قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وأضاف: "لا يزال عدد الشاحنات التي تدخل غزة أقل بكثير من الهدف المحدد، وهو 500 شاحنة في اليوم، مع صعوبات كبيرة في إدخال الإمدادات عبر كل من (معبري) كرم أبو سالم ورفح".

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