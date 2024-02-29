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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بالقليوبية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنطلق يوم السبت القادم الموافق ٢ مارس القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

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وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القلويبة، الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ،و تحت إشراف الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتور محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وتتضمن القافلة خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرية، وحملة كساء، وتقديم مواد غذائية لاهالي القرية، كما سيتم تقديم ورش فنية.

كلية التربية النوعية جامعة عين شمس كليات الطب طب الأسنان التمريض مركز تعليم الكبار Jobs Education

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