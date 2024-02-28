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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور| "الإدمان.. المخاطر والأضرار" ندوة بـ آثار عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضافت كلية الآثار جامعة عين شمس، الندوة التوعوية التى نظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء بعنوان "الإدمان....المخاطر والأضرار". 

يأتي ذلك تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، د. حسام طنطاوي عميد كلية الآثار وبحضور كل من د. رشا محمد رشاد باحث بصندوق مكافحة علاج الادمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأكدت د. رشا محمد رشاد، أهمية دور الأسرة لأنها خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات ، وذلك من خلال فهم طبيعة المشكلة وإدراك أساليب الوقاية الأولية والإكتشاف المبكر ومعرفة طبيعة دورها في العلاج والتأهيل في حالة وقوع أحد أفرادها في إدمان المخدرات بالإضافة الي دور وسائل الإعلام المختلفة فى محاربة تعاطى المخدرات من خلال المساحات التوعوية التى تخصصها حول مخاطر هذه الظاهرة وعواقبها على الفرد والمجتمع.

كما أبرزت دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأقسامه ودوره في العلاج والتاهيل الإجتماعي المتنقل من خلال الخط الساخن ١٦٠٢٣ وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية الوقاية من تلك الظاهرة، مشيدة بدور جامعة عين شمس في عمل حملات توعوية للطلاب وذلك في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والجامعة .

وتحدثت عن دور إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب جامعة عين شمس بالإضافة إلي دعم رئيس الصندوق د.نيفين القباج وزير التضامن ومدير الصندوق د.عمرو عثمان ومساعد وزيرة التضامن للطلاب ضمن الحملات والندوات التوعوية للطلاب داخل الجامعات المصرية .

أشارت إلى أن أساس الوقاية نابع من التواصل والحوار المستمر بين الأبناء والآباء والإنصات لهم بإهتمام وتشجيعهم علي التعبير وإبداء الرأي ، وتشجيع الأبناء علي ممارسة الهوايات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية ، وحثهم علي المشاركات المجتمعية والتطوعية التي تسهم في تحقيق ذاتهم وشعورهم بقيمتهم في المجتمع .

وأوضح د. احمد عبد الشافي أنواع المخدرات الاصطناعية ومنها العقاقير الصيدلانية التي تدخل في الجسم عن طريق الاستخدام الخاطئ من الفرد كعلاج الشلل الرعاش ، ومضادات الاكتئاب، علاج الأعصاب والمهدئات ومع كثرة تلك الادوية يمكن إدمانها ، ومنها مواد تصنيعية ليس لها استخدام طبي ويتم صناعتها في معامل غير شرعية تستخدم كمادة مخدرة كالميثامفيتامين والتقنيات المصنعة والمهلوسة .

وأشار إلى أضرار تلك المخدرات علي الجسم والجهاز العصبي والهضمي وظهور الالتهابات وتقرحات المعدة والفشل الكلوي والعنف الدائم والعصبية المفرطة والسلوكيات المتهورة وارتكاب الجرائم بالإضافة الي ضمور في خلال المخ وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدورة الدموية والرغبة في الانعزال والوحدة والأرق المستمر .

تأتي هذه الندوة استكمالا لسلسلة الندوات التي يعقدها قطاع التعليم والطلاب بمختلف كليات الجامعة في إطار رؤية جامعة عين شمس في رفع الوعي الطلابي للشباب ودرء المخاطر التي قد يتعرضون لها.

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اتحاد طلاب جامعة اتحاد طلاب جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس والطلاب الآثار جامعة عين شمس الإدمان

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