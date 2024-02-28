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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إعلام القاهرة تنظم ندوة حول برنامج التبادل الأكاديمي والطلابي ايراسموس بلس

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

‏‎نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة حول برنامج ايراسموس بلس، الثلاثاء  ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، بقاعة المؤتمرات بالكلية. 
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وفي إطار الندوة، استضافت الكلية الدكتورة هايدي بيومي، مديرة المنح والمشروعات بمكتب العلاقات الدولية في جامعة القاهرة، حيث قدمت عرضًا مفصلًا حول إجراءات التقدم لمختلف منح إيراسموس بلس في الجامعات الأجنبية التابعة لدول الاتحاد الأوربي، ومنها منح المرحلة الجامعية، والدراسات العليا، فضلًا عن برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس. 

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وفي كلمتها، أشارت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية إلى أن البرامج الدولية تأتي على قمة أولويات خطة الكلية، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب في المنح والمشروعات البحثية ذات البعد الدولي. كما وجهت العميدة كلمة للطلبة لتشجيعهم على خوض تجربة السفر وتبادل الخبرات والثقافات، مؤكدةً الدعم الكامل للجامعة والكلية لهم

.
وعبرت الدكتورة سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب عن فخرها بالإقبال الكبير من طلبة الكلية على التقديم للمنح، وأكدت دعم الكلية لهم وحرصها على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم. 


ومن زاوية أخرى، أشارت الدكتورة آلاء فوزي منسق العلاقات الدولية في الكلية إلى الدور الرائد الذي تقوم به الكلية لدعم الطلبة والباحثين والأساتذة في المجال الدولي، حيث نجحت الكلية بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية في توفير منح للأساتذة والطلبة في عدة دول أوروبية أبرزها أسبانيا، واليونان، وألمانيا، فضلًا عن فرص التدريب الأونلاين مع جامعة هيروشيما في اليابان. 
ومن جانبهم، أبدى الباحثون والطلبة اهتمامهم بموضوع الندوة، وطرحوا العديد من الأسئلة حول كيفية الدراسة في الخارج والإجراءات المتعلقة بها.
وقد تم تنظيم الندوة برعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأ.د. ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وبدعم أ.د. محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف د. آلاء فوزي منسق العلاقات الدولية بالكلية

كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة

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