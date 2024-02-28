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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية البنات بعين شمس تنظم ندوة توعوية عن "الإدمان.. المخاطر والأضرار"

صدى البلد

استضافت كلية البنات جامعة عين شمس الندوة التوعوية التى نظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء بعنوان “الإدمان....المخاطر والأضرار”.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  ، الدكتور أميرة يوسف عميد كلية البنات ، وتحت إشراف الدكتور أسماء زعزع وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب ، الدكتور هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور رشا محمد رشاد باحث بصندوق مكافحة علاج الادمان والتعاطي برئاسة مجلس والوزراء، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية .

أوضحت د.رشا محمد رشاد دور وسائل الإعلام المختلفة فى محاربة تعاطى المخدرات من خلال المساحات التوعوية التى تخصصها حول مخاطر هذه الظاهرة وعواقبها على الفرد والمجتمع.

كما أبرزت دور صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وأقسامه ودوره في العلاج والتاهيل الإجتماعي المتنقل من خلال الخط الساخن ١٦٠٢٣ وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية الوقاية من تلك الظاهرة.، مشيدة بدور جامعة عين شمس في عمل حملات توعوية للطلاب وذلك في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والجامعة .

وكذلك تحدثت عن دور إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب جامعة عين شمس بالإضافة إلي دعم رئيس الصندوق د.نيفين القباج وزير التضامن ومدير الصندوق د.عمرو عثمان ومساعد وزيرة التضامن للطلاب ضمن الحملات والندوات التوعوية للطلاب داخل الجامعات المصرية .

جدير بالذكر ان فعاليات الندوات التوعوية عن "الإدمان....المخاطر والأضرار" من المقرر اقامتها بجميع كليات الجامعة حيث بدأت في كليتى الألسن و الإعلام وتستمر تباعا.

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IMG-20240228-WA0073
IMG-20240228-WA0074
IMG-20240228-WA0074

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