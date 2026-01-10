قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

يعرض فى رمضان.. طرح بوستر مسلسل وننسي اللي كان لـ ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
يمنى عبد الظاهر

طرحت منصة شاهد البوستر الرسمى المنفرد للفنانة ياسمين عبدالعزيز، من مسلسلها الجديد «وننسى اللى كان»، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، ليشعل حماس الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل وننسى اللى كان حول ممثلة مشهورة (ياسمين) وحارس شخصي (كريم) في إطار مليء بالدراما والكوميديا. 

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بإطلالة أنثوية جذابة لافتة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر الداكن، كشف عن كتفيها وجاء بتصميم ناعم، اعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات واسعة أضافت لمسة جذابه، مع مكياج قوى، ما منحها حضورًا دراميًا يتماشى مع أجواء العمل.

ويشارك فى بطولة مسلسل وننسى اللى كان لـ ياسمين عبد العزيز كل من: كريم فهمى، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفى، وائل عبدالعزيز، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالى، محمود حافظ، إدوارد، إنجى كيوان، إلهام وجدى، وإيهاب فهمى،واخرون.

قصة مسلسل وننسى اللي كان

تظهر ياسمين عبد العزيز خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” بشخصية قريبة جدًا من حياتها الحقيقية، بعدما وقع اختيارها - من بين عدة سيناريوهات - على تقديم دور نجمة سينمائية تعيش كواليس الشهرة والصراعات في الوسط الفني.


وتتضمن أحداث العمل “فلاش باك” يستعرض مراحل صعود ياسمين عبد العزيز، بدايةً من ظهورها كومبارس في الأعمال الفنية، وصولًا إلى أن تصبح واحدة من أبرز النجمات السينمائيات.

ويكشف المسلسل أن  ياسمين عبد العزيز عملت في بداياتها مع الفنانة شيرين رضا التي تظهر أيضًا كنجمة سينمائية، وبعد أن تحقق ياسمين نجاحًا كبيرًا، تنشب بينهما غيرة شديدة تدفع شيرين إلى محاولة الانتقام منها بطرق مختلفة.

تزداد الخلافات بعدما يحاول أحد المنتجين جمع النجمتين في عمل واحد، ما يشعل الحرب بينهما، وتبدأ شيرين رضا في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

وتتعرض ياسمين عبد العزيز لعدد من المؤامرات التي تهدف لدفعها إلى الاعتزال، لكنها تقرر المواجهة وترفض الانسحاب، وتستعين بفريق من الحراس الشخصيين للوقوف معها في مواجهة خصومها.

يجسد كريم فهمي شخصية البودي جارد الخاص بالنجمة السينمائية، ورغم أنه يعيش صراعًا بسبب خلافاتها مع زوجها داخل الأحداث، إلا أنه يكنّ لها مشاعر حب من طرف واحد، قبل أن تلاحظ هي اهتمامه في منتصف الأحداث وتبادله الشعور ذاته.

وتقدم الفنانة منة فضالي شخصية جديدة تمامًا، حيث تلعب دور "لبيسة نجوم" تتنقل بين شيرين رضا وياسمين عبد العزيز وتقوم بنقل الأخبار بينهما، ما يؤدي إلى إشعال الخلافات المستمرة مقابل الحصول على المال من الطرفين.

ويتضمن المسلسل عددًا من الأغاني الرومانسية

مسلسلها الجديد وننسى اللى كان ياسمين عبدالعزيز كريم فهمى باسم سمرة خالد سرحان وائل عبدالعزيز

