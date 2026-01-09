صلاح عبد الله: ياسمين عبد العزيز وقفت جنبي في أصعب أزماتي

وجّه الفنان صلاح عبد الله رسالة دعم مؤثرة للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبّر خلالها عن محبته الكبيرة لها وفخره بمسيرتها الفنية والإنسانية، مؤكدًا أنها واحدة من أهم نجمات جيلها وأكثرهن إخلاصًا ووفاءً.

وقال صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية من البداية، الذي تقدمه الدكتورة أميرة مجدي عبر قناة الشمس، إن علاقته بياسمين عبد العزيز تتجاوز حدود الزمالة الفنية، واصفًا إياها بقوله: بنتي وحبيبتي وصديقتي الصدوقة المخلصة، الجدعة اللي مفيش ظرف صعب إلا وكانت دايمًا جنبي.

وأشار إلى سعادته الكبيرة بالعمل معها في أكثر من تجربة فنية، موضحًا أنه كان فخورًا باعترافها وتقديرها له أثناء تصوير عمل الرهينة، مؤكدًا أن مشاركتهما معًا في عدد من الأفلام والمسلسلات؛ تركت أثرًا خاصًا في قلبه، قائلاً: كنت سعيد جدًا إني اعترفت عليكي أثناء التصوير، واشتغلنا سوا في كذا فيلم ومسلسل.

صلاح عبدالله يدعم ياسمين عبد العزيز

وأضاف صلاح عبد الله أن ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وبطلة حقيقية، تستحق المكانة التي وصلت إليها بموهبتها واجتهادها، موجّهًا لها رسالة تحفيز واضحة: إنتي نجمة كبيرة وبطلة وتستحقي اللي إنتي فيه، ما تبصيش وراكي واستمري.



كما عبّر عن ثقته الكاملة في نجاح عملها الدرامي الجديد، رغم عدم مشاركته فيه هذا العام، قائلاً: أنا واثق إنك السنة دي بتعملي مسلسل حلو أوي، حتى لو أنا مش فيه.

واختتم صلاح عبد الله حديثه برسالة إنسانية مؤثرة، مؤكّدًا مكانته الخاصة في حياتها، واصفًا نفسه بأنه أبوكي وأخوكي وصاحبك وحبيبك، في تعبير صادق عن عمق العلاقة التي تجمعه بالنجمة ياسمين عبد العزيز.