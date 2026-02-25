قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رابط بوابة التقديم لــ إعارات المعلمين ..خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

بوابة إعارات المعلمين
بوابة إعارات المعلمين
ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً عاجلاً إلى مديريات التربية والتعليم بشأن الإجراءات المنظمة لحركة إعارات المعلمين الخارجية السنوية للعام الدراسي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ 

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فى إطار تدشين بوابة التقديم لـ  إعارات المعلمين الخارجية تم إتخاذ اللازم نحو إتاحة الخدمة الخاصة بالتسجيل الإلكتروني لتقديم طلب الإعارة الراغبيين وذلك من خلال https://teacher.emis.gov.eg/login  التطبيق الإلكترونى لإستمارة المعلمين.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ما يلي :

  •  يمكن للراغبيين في التقدم لـ إعارات المعلمين تسجيل الدخول على التطبيق بإستخدام بريده الالكتروني الرسمي الخاص به ( الايميل الموحد و الذي يمكنه الحصول علية بالدخول على الرابط https://office365.emis.gov.eg/dashboard 
  •   قيام المعلم بمراجعة كافة البيانات المتعلقة به على قاعدة البيانات المركزية والتاكد من صحتها ومطابقتها ببطاقة الاعارات الورقية المقدمة .
  •   استيفاء باقي البيانات اللازمة لاستكمال الاستمارة ستمارة ا الإلكترونية للتقديم لحركة الاعارات الخارجية
  •  فى حالة تعديل المعلم لأى بيانات خاصة به يتم الرجوع فوراً إلى قسم الاحصاء بادارته التعليمية وذلك طبقاً للمستندات الرسمية المعتمدة من شئون العاملين بادارته التعليمية التابع لها

المستندات المطلوبة لـ إعارات المعلمين

و  بعد انتهاء المعلم من التسجيل الإلكتروني لطلب تقديم الاعارة يقوم برفع ( ارفاق ) المستندات الاتية :-

  • الصورة الشخصية
  • الرقم القومى و جواز السفر ( ان وجد ) أو إقرار استخراجه في حالة الترشح للاعارة
  • المؤهلات الدارسية
  • الأوراق الوظيفية وتشمل : بطاقة الإعارة الورقية معتمدة من الادارة التعليمية ومختومة - البطاقة الصحية - ايصال السداد - صحيفة الاحوال - تقارير الكفاية - موافقة الزوج للإناث 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بعد إنتهاء من التسجيل الإلكتروني لطلب إعارات المعلمين ، يتم طباعة الإستمارة الإلكترونية الخاصة بطلب التقدم الخاص به ، وإرفاق كافة المستندات المعتمدة والمؤيدة للطلب واللازمة لإستكمال إجراءات طلب الإلتحاق وتسليمه بالإدارة التعليمية التابع لها.

إعارات المعلمين وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم إعارات

