رابط بوابة التقديم لــ إعارات المعلمين ..خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً عاجلاً إلى مديريات التربية والتعليم بشأن الإجراءات المنظمة لحركة إعارات المعلمين الخارجية السنوية للعام الدراسي ۲۰۲۷/۲۰۲٦

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فى إطار تدشين بوابة التقديم لـ إعارات المعلمين الخارجية تم إتخاذ اللازم نحو إتاحة الخدمة الخاصة بالتسجيل الإلكتروني لتقديم طلب الإعارة الراغبيين وذلك من خلال https://teacher.emis.gov.eg/login التطبيق الإلكترونى لإستمارة المعلمين.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ما يلي :

يمكن للراغبيين في التقدم لـ إعارات المعلمين تسجيل الدخول على التطبيق بإستخدام بريده الالكتروني الرسمي الخاص به ( الايميل الموحد و الذي يمكنه الحصول علية بالدخول على الرابط https://office365.emis.gov.eg/dashboard

قيام المعلم بمراجعة كافة البيانات المتعلقة به على قاعدة البيانات المركزية والتاكد من صحتها ومطابقتها ببطاقة الاعارات الورقية المقدمة .

استيفاء باقي البيانات اللازمة لاستكمال الاستمارة ستمارة ا الإلكترونية للتقديم لحركة الاعارات الخارجية

فى حالة تعديل المعلم لأى بيانات خاصة به يتم الرجوع فوراً إلى قسم الاحصاء بادارته التعليمية وذلك طبقاً للمستندات الرسمية المعتمدة من شئون العاملين بادارته التعليمية التابع لها

المستندات المطلوبة لـ إعارات المعلمين

و بعد انتهاء المعلم من التسجيل الإلكتروني لطلب تقديم الاعارة يقوم برفع ( ارفاق ) المستندات الاتية :-

الصورة الشخصية

الرقم القومى و جواز السفر ( ان وجد ) أو إقرار استخراجه في حالة الترشح للاعارة

المؤهلات الدارسية

الأوراق الوظيفية وتشمل : بطاقة الإعارة الورقية معتمدة من الادارة التعليمية ومختومة - البطاقة الصحية - ايصال السداد - صحيفة الاحوال - تقارير الكفاية - موافقة الزوج للإناث

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بعد إنتهاء من التسجيل الإلكتروني لطلب إعارات المعلمين ، يتم طباعة الإستمارة الإلكترونية الخاصة بطلب التقدم الخاص به ، وإرفاق كافة المستندات المعتمدة والمؤيدة للطلب واللازمة لإستكمال إجراءات طلب الإلتحاق وتسليمه بالإدارة التعليمية التابع لها.