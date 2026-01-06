ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها صورا جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و خطفت ياسمين عبد العزيز أنظار جمهورها بالكاجوال،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

زتضع الفنانة ياسمين عبد العزيز آمالا كبيرة على مسلسلها الجديد “وننسى اللى كان” والذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث تقدم عملا جديدا مع فريق عمل مسلسلها الماضي وخاصة الثنائى عمرو محمود ياسين والفنان كريم فهمي، ونرصد فى التقرير التالى أبرز التفاصيل والمعلومات عن المسلسل.

شخصية ياسمين عبد العزيز فى “وننسى اللى كان”

لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز أنظار جمهورها ومتابعيها، بعدما شاركتهم صورة من أحدث ظهور لها عبر حساباتها الرسمية على موقع إنستجرام، في خطوة أشعلت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك الفنان وائل عبدالعزيز حديث الإعلامية رضوى الشربينى بشأن النجاح الذى حققته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مع الإعلامية منى الشاذلى.

وأعاد وائل عبد العزيز نشر حديث رضوى الشربينى عبر حسابه على «فيس بوك»، وعلق عليه قائلًا: «ما خلاص يا رضوى بدل ما تاخد عين ترقد فيها».

وكانت احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى، بالنجاح الكبير الذى حققته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ظهورها الأخير مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج «معكم» المذاع عبر قناة ON، مؤكدة أن الحلقة سجلت رقمًا غير مسبوق فى نسب المشاهدة خلال فترة قصيرة.