بصورة من الكواليس .. ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسلها الجديد «وننسى اللى كان»

روجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لمسلسلها الجديد «وننسى اللى كان»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشاركت ياسمين عبدالعزيز صورة لها من الكواليس، عبر حسابها الرسمى على إنستجرام: «وننسى اللى كان.. جليلة رسلان».

مسلسل «وننسي اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.



ومن المقرر عرض المسلسل عبر قنوات MBC خلال شهر رمضان 2026، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة بعد النجاح الذي حققته الأعمال السابقة لصُنّاعه وأبطاله.