أحمد السقا يكشف أسرار فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز.. ورسائل خاصة للزعيم ويسرا

تحدث النجم أحمد السقا عن أحدث أعماله السينمائية التي تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، كاشفًا عن كواليس فيلم «خلي بالك من نفسك»، والذي وصفه بأنه عمل خفيف الظل وقريب من وجدان الجمهور، يعتمد على الكوميديا والروح الإنسانية.

فنانة موهوبة

وأشاد السقا بياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها فنانة موهوبة و«بنت بلد وجدعة»، وأن التعاون بينهما يسوده الاحترام والتقدير المتبادل.

سهرة رأس السنة

وأوضح السقا خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، أن الفيلم من تأليف الكاتب محمد الليثي، وإخراج معتز التوني، مشيرًا إلى أن التجربة كانت ممتعة للغاية، وأن أجواء العمل قائمة على التعاون والدعم المتبادل بين جميع أفراد الفريق.

وحرص السقا خلال اللقاء على توجيه رسائل تقدير لعدد من رموز الوسط الفني، حيث وصف المخرج شريف عرفة بـ«الأستاذ» وصاحب الفضل الكبير عليه، مؤكدًا مكانته الخاصة في حياته المهنية.

كما تحدث عن علاقته بالفنان محمد رمضان، واصفًا إياه بالصديق المقرب، ومشيرًا إلى وقوفهما الدائم إلى جانب بعضهما البعض.

علاقته بالراحل هيثم أحمد زكي

وتطرق السقا للحديث عن علاقته بالراحل هيثم أحمد زكي، مؤكدًا قربه الشديد منه ومن والده، كما أعلن تصالحه مع الناقد طارق الشناوي، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما أصبحت قائمة على الود والتفاهم.

وعن الزعيم عادل إمام، أكد أحمد السقا وجود تواصل دائم للاطمئنان على صحته، موضحًا أن الزعيم كانت تجمعه صداقة قوية بوالده، وقال: «نتشرف بعادل إمام في أي مكان… مثلما نتشرف بالأهرامات».

كما أشاد بالفنان باسم سمرة، واصفًا إياه بصاحب القلب الطيب والجدعنة، ومؤكدًا قوة العلاقة الإنسانية التي تجمعهما.

وشهدت الحلقة رسالة صوتية مؤثرة من النجمة يسرا، عبّرت خلالها عن حبها وتقديرها لأحمد السقا، واصفة إياه بالفنان الموهوب والفارس الحقيقي، والسند والداعم لكل من حوله، متمنية له دوام الصحة والنجاح.

أيقونات السينما المصرية

ورد السقا على رسالة يسرا مؤكدًا أنها أيقونة من أيقونات السينما المصرية، وأنه تعلّم منها الكثير، خاصة معنى «جبر الخواطر»، مشددًا على فخره بصداقتها، ومتمنيًا لها عامًا جديدًا مليئًا بالخير والنجاح.