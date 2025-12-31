أحمد السقا يفتح قلبه: أولادي خط أحمر ورسالة حاسمة لكل من يحاول إيذاء أسرتي

تحدث النجم أحمد السقا بصراحة عن أسرته وعلاقته بأبنائه، كاشفًا تفاصيل جديدة عن وضعه العائلي الحالي، وموجهًا رسالة شديدة اللهجة لكل من يحاول التدخل أو الإساءة، وذلك خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة.

وقال السقا إن أبناءه يتمتعون بالأخلاق والتسامح، مؤكدًا أنه تزوج في سن صغيرة، ما جعله قريبًا منهم على المستوى الإنساني والفكري.

حب الفن والخيال

وأوضح أن ابنه ياسين ورث عنه حب الفن والخيال، ودرس الإخراج، بينما تتمتع ابنته نادية بالهدوء وتشبه والدتها، في حين يميل حمزة إلى الرياضة.

وتطرق السقا للحديث عن أزمته الأخيرة مع زوجته السابقة مها الصغير، مؤكدًا أن الأمر تم احتواؤه، وأن أبناءه بعيدون تمامًا عن أي مشكلات، مشددًا على أنهم يعيشون في أجواء مستقرة، وأنه حريص على احتضانهم ودعمهم نفسيًا ومعنويًا.

وأكد أنه يحترم العِشرة ويدرك قيمة كونها أم أولاده، مشيرًا إلى أنه لا يسمح لأي شخص بالإساءة لها أو استغلال الموقف، وقال: «أفرض الحماية عشان أولادي وأم أولادي… وأنا موجود ومستعد أواجه أي شر».

دولة قانون ومؤسسات

وأضاف السقا أن الجميع يعيش في دولة قانون ومؤسسات، وأن كل شخص يحصل على حقه وفق القانون وشرع الله، موضحًا أنه حتى بعد الانفصال لا يزال حريصًا على تقديم النصيحة والدعم متى طُلب منه ذلك.

وأشار إلى أنه كان يؤدي فريضة الحج وقت حدوث أحد الخلافات، وعند عودته كان الأمر قد انتهى بعد اعتذار، مؤكدًا أن الاستقرار الحالي هو الأهم بالنسبة له ولأبنائه.

محطات إنسانية وفنية

وخلال اللقاء، تطرق السقا إلى عدة محطات إنسانية وفنية، من بينها قصة ارتباطه بدفن الموتى، وتأثره الشديد عند الحديث عن صديق عمره الفنان الراحل سليمان عيد، كما كشف تفاصيل عن فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز، والمخرج معتز التوني، والكاتب محمد الليثي، مؤكدًا سعادته الكبيرة بالتعاون معهم.

تجربة ابنه ياسين

كما تحدث عن رأيه في تجربة ابنه ياسين في التمثيل، ووجه له نصائح أبوية مهمة بشأن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفنان محمد هنيدي كان سببًا في صناعة سعادة جيل كامل.

واختتم السقا اللقاء برسائل غير مباشرة عبّر عنها من خلال كتابة الشعر، مؤكدًا أن الأسرة تظل دائمًا الأولوية الأولى في حياته.