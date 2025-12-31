سليمان عيد في قلب أحمد السقا.. صديق لا يحتمل وداعه وحكاية إنسانية لا تنسى

كشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني بالغ التأثير جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، معبرًا عن حجم الصدمة التي شعر بها بعد رحيله، ومؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة المشاركة في دفنه، رغم مروره بتجارب مشابهة من قبل.

رحيل سليمان عيد

وأوضح السقا خلال حواره ببرنامج «واحد من الناس» أنه سبق له دفن جده بنفسه، إلا أن رحيل سليمان عيد كان مختلفًا تمامًا، قائلاً: «مقدرتش أدفنه… قلت لنقيب الممثلين وقتها: مش هادفن نفسي، إزاي أدفن نفسي؟»، في تعبير صادق عن عمق الوجع وقوة العلاقة التي جمعتهما.

النماذج الإنسانية النادرة

وأكد أحمد السقا أن سليمان عيد كان من النماذج الإنسانية النادرة داخل الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه كان واثقًا من طهارة قلبه وصفاء سريرته، لدرجة أنه كان يشعر بأنه من الأشخاص الذين سيدخلون الجنة لما تحلّى به من أخلاق عالية ومحبة صادقة للناس.

علاقته بسليمان عيد

وأضاف أن علاقته بسليمان عيد تجاوزت حدود الزمالة الفنية، لتصل إلى علاقة أقرب للأخوة والأقارب، بعد سنوات طويلة من المعايشة والمواقف المشتركة، مشددًا على أن طيبته و«جدعنته» وحنانه جعلت منه شخصية استثنائية لا تتكرر.

أثرًا إنسانيًا عميقًا

واختتم السقا حديثه بالتأكيد على أن سليمان عيد ترك أثرًا إنسانيًا عميقًا يفوق أي نجاح فني، موضحًا أن حب الناس له لم يكن مصادفة، بل كان انعكاسًا طبيعيًا لأخلاقه الصادقة وتعاملاته النبيلة مع الجميع، وأن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب كل من عرفه.