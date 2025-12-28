بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

تصدرت الإعلامية مها الصغير، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد أصدار حكم من المحكمة بالحبس لمدة شهر، وذلك بعد أن أثارت جدلا واسعا عقب ظهورها في إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، حيث عرضت مجموعة من اللوحات الفنية التي نسبت اليها في مجال الرسم والفن التشكيلي.

وتتميز مها الصغير بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مها، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين

وتعرضت لاتهامات من فنانة تشكيلية دنماركية، زعمت ان احدى اللوحات المعروضة تعود لاعمالها الاصلية، وليس من ابداع مها الصغير، ما اشعل نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقوق الملكية الفكرية.

مها الصغير

وفي رد رسمي، اصدرت مها الصغير بيانا اعتذرت فيه عن الواقعة، مؤكدة انها لم تقصد الاساءة لاي فنان، وان ما حدث كان نتيجة لبس غير مقصود في تصنيف الاعمال، مشددة على احترامها الكامل لحقوق المبدعين.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة الاعلامية مها الصغير، في القضية المتهمة فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين اوروبيين، وذلك بعد ثبوت استخدامها لوحات فنية مملوكة لهم داخل احد البرامج التلفزيونية، ونسبتها الى نفسها دون الحصول على اذن مسبق، حيث حكمت المحكمة بحبسها لمدة شهر، وتغريمها 10000 جنيه.