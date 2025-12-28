قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول سير عمليات التصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
رنا عصمت

تصدرت الإعلامية مها الصغير، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد أصدار حكم من المحكمة بالحبس لمدة شهر، وذلك بعد أن أثارت جدلا واسعا عقب ظهورها في إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، حيث عرضت مجموعة من اللوحات الفنية التي نسبت اليها في مجال الرسم والفن التشكيلي.

وتتميز مها الصغير بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مها، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين

وتعرضت لاتهامات من فنانة تشكيلية دنماركية، زعمت ان احدى اللوحات المعروضة تعود لاعمالها الاصلية، وليس من ابداع مها الصغير، ما اشعل نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقوق الملكية الفكرية.

مها الصغير

وفي رد رسمي، اصدرت مها الصغير بيانا اعتذرت فيه عن الواقعة، مؤكدة انها لم تقصد الاساءة لاي فنان، وان ما حدث كان نتيجة لبس غير مقصود في تصنيف الاعمال، مشددة على احترامها الكامل لحقوق المبدعين.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة الاعلامية مها الصغير، في القضية المتهمة فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين اوروبيين، وذلك بعد ثبوت استخدامها لوحات فنية مملوكة لهم داخل احد البرامج التلفزيونية، ونسبتها الى نفسها دون الحصول على اذن مسبق، حيث حكمت المحكمة بحبسها لمدة شهر، وتغريمها 10000 جنيه.

جديد أحمد السقا وطليقته.. استدعاء للتحقيق ومقربون يتدخلون للصلح
أحمد السقا يعلن طلاقه من مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا ويؤكد: ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية وسبحان مقلب القلوب ومبدلها.. الشائعات على مدار السنوات تتحول لحقيقة.. وهكذا تحدث الثنائي عن
ضرب ومحضر عدم تعرض .. ماذا قالت مها الصغير عن أحمد السقا أمام المباحث ؟
بعد الانفصال عن أحمد السقا.. مها الصغير تعلن بداية جديدة
تغريم أحمد السقا 200 جنيه بتهمة التعدي على طليقته مها الصغير
مجلة سيدتي | مها الصغير تخضع لعملية جراحية وهذا ما طلبته من متابعيها
بعد الحكم عليها بسبب السرقة 10 صور لـ طليقة احمد السقا مها الصغير صور مها الصغير مها الصغير و الحكم عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

بالصور

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد