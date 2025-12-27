أسهل طرق للاستثمار.. الشهادات البنكية كلمة السر

بعد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، يبحث المواطنون الراغبون في الاستثمار بالشهادات البنكية، عن تفاصيل الشهادات البنكية التي يوفرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن استمرار إتاحة الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع الذي يصل إلى 21% في الوقت الحالي، سواء من خلال الفروع التقليدية أو ماكينات الصراف الآلي أو التطبيقات الرقمية التابعة للبنكين.

شهادات الادخار

ووفقا للموقعين الرسميين للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، فإن أسعار العائد الحالية تعد الأعلى في السوق المصرفي المحلي، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، أي ما يعادل 100 نقطة أساس.

أفضل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

أظهرت البيانات الرسمية أن البنك الأهلي المصري يواصل طرح مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بعوائد تنافسية، أبرزها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لمدة 3 سنوات، بعائد 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة 3 سنوات، بعائد 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

الاستثمار بالشهادات البنكية

ويصدر البنك أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت لمدة 3 سنوات بعائد 17%، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

وتتاح كذلك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 21.25% يتم صرفه كل 3 أشهر، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

ويقدم البنك الأهلي الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري الثابت لمدة 5 سنوات، بعائد 14.25%، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

أفضل شهادات الادخار في بنك مصر 2025

يواصل بنك مصر طرح شهادات ادخارية بعائد مرتفع تعد من الأعلى في السوق المصري، في مقدمتها شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير، بعائد سنوي 20.75%، وهو أقل من سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري بنحو 25 نقطة أساس، وتصدر لمدة 3 سنوات للأفراد فقط بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومتاحة للمصريين والأجانب.

كما يطرح بنك مصر شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة لمدة 3 سنوات، بعائد متناقص يبدأ بـ20.5% في السنة الأولى، و17% في السنة الثانية، و13.5% في السنة الثالثة، مع إتاحة دوريات صرف متنوعة تشمل الشهري والربع سنوي والسنوي، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتأتي هذه الشهادات في ظل متابعة مستمرة من جانب العملاء لأفضل أوعية الادخار، خاصة بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة التي أعادت تشكيل خريطة العوائد في السوق المصرفي المصري.