قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
إحصاء حكومي .. مصر ثاني أعلى دولة في معدل النمو بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسهل طرق للاستثمار.. الشهادات البنكية كلمة السر

اسهل طرق للاستثمار.. الشهادات
اسهل طرق للاستثمار.. الشهادات
محمد غالي

بعد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، يبحث المواطنون الراغبون في الاستثمار بالشهادات البنكية، عن تفاصيل الشهادات البنكية التي يوفرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن استمرار إتاحة الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع الذي يصل إلى 21% في الوقت الحالي، سواء من خلال الفروع التقليدية أو ماكينات الصراف الآلي أو التطبيقات الرقمية التابعة للبنكين.

شهادات الادخار

ووفقا للموقعين الرسميين للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، فإن أسعار العائد الحالية تعد الأعلى في السوق المصرفي المحلي، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، أي ما يعادل 100 نقطة أساس.

أفضل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

أظهرت البيانات الرسمية أن البنك الأهلي المصري يواصل طرح مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بعوائد تنافسية، أبرزها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لمدة 3 سنوات، بعائد 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة 3 سنوات، بعائد 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

الاستثمار بالشهادات البنكية

ويصدر البنك أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت لمدة 3 سنوات بعائد 17%، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

وتتاح كذلك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 21.25% يتم صرفه كل 3 أشهر، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

ويقدم البنك الأهلي الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري الثابت لمدة 5 سنوات، بعائد 14.25%، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات الادخار

أفضل شهادات الادخار في بنك مصر 2025

يواصل بنك مصر طرح شهادات ادخارية بعائد مرتفع تعد من الأعلى في السوق المصري، في مقدمتها شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير، بعائد سنوي 20.75%، وهو أقل من سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري بنحو 25 نقطة أساس، وتصدر لمدة 3 سنوات للأفراد فقط بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومتاحة للمصريين والأجانب.

كما يطرح بنك مصر شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة لمدة 3 سنوات، بعائد متناقص يبدأ بـ20.5% في السنة الأولى، و17% في السنة الثانية، و13.5% في السنة الثالثة، مع إتاحة دوريات صرف متنوعة تشمل الشهري والربع سنوي والسنوي، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتأتي هذه الشهادات في ظل متابعة مستمرة من جانب العملاء لأفضل أوعية الادخار، خاصة بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة التي أعادت تشكيل خريطة العوائد في السوق المصرفي المصري.

أسعار الفائدة الاستثمار بالشهادات البنكية الشهادات البنكية البنك الأهلي المصري بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

معلق بى إن سبورت: ثقتنا كبيرة في منتخب مصر لتحقيق لقب أمم أفريقيا

هاني أبو ريدة

أبو ريدة: حسام حسن قادر على تحقيق طموحات الجماهير .. وصلاح قائد حقيقي

أمم افريقيا

ركلات الجزاء الضائعة تخطف الأضواء في أمم إفريقيا

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد