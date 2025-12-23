القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بعنوان "توظيف أدوات بنك المعرفة في تعزيز البحث العلمي والابتكار "

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا في لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني ورشة عمل مميزه بعنوان توظيف أدوات بنك المعرفة في تعزيز البحث العلمي والابتكار، وذلك بهدف التعريف بإمكانات بنك المعرفة المصري ودوره في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، حيث شارك في الورشة ا.د ماريان عازر عضوة المجلس ومقررة اللجنة والمستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس ا.د نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق ومستشارة لجنة البحث العلمي ، والدكتورة ميريت رستم أستاذ دكتور التكنولوجيا الحيوية بأكاديمية البحث العلمي وعضوة اللجنة وعدد من أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس وفرع القاهرة والأستاذ محمد صالح المدرب ببنك المعرفة المصري.



استعرضت الدكتورة ماريان عازر ابرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مؤكدة أهمية الاستخدام الرشيد والمسؤول لهذه التقنيات بما يدعم جودة البحث العلمي ويحافظ على مصداقيته، وأشادت بالدور الحيوي الذي يقوم به بنك المعرفة المصري واصفة اياه بانه كنز معرفي يمثل ركيزة أساسية لدعم الباحثين والطلاب من خلال إتاحة مصادر علمية موثوقة ومتنوعة تخدم منظومة البحث العلمي في مصر وقدمت عرضا توضيحيا للفرق بين الدور البشري ودور الذكاء الاصطناعي مع التأكيد على أنه أداة مساعدة لا بديلا عن العقل البشرى .

كما أكدت الدكتورة ماريان عازر أهمية تعزيز الوعي البحثي، وضرورة تحليل البيانات وعدم أخذ المعلومات كما هي دون تدقيق ، مع التأكيد على عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة أساسية، مع ضرورة الإشراف والرؤية والتحليل الإنساني حاضرا في جميع مراحل البحث العلمي، بما يضمن دقة النتائج والحفاظ على النزاهة العلمية والقيم الأخلاقية.

وقدمت الدكتورة نادية زخاري عرضا حول أخلاقيات البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي شددت فيه على ان المشارك في البحث العلمي متطوع يهدف الى خدمة الإنسانية مؤكدة ضرورة توضيح طبيعة البحث وأدواته بلغة مبسطة والحصول على الموافقة المستنيرة والالتزام الكامل بقواعد إجراء التجارب العلمية.

ولفتت إلى أهمية العامل النفسي للمشاركين وضرورة أن يكون الهدف النهائي للبحث تحقيق منفعة عامة للبشرية مع احترام القيم الأخلاقية والعلمية في كل تجربة.



ومن جانبها استعرضت الدكتورة ميريت رستم ما ورد في تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن محاولات اختراق إلكترونية استهدفت مستخدمين في أكثر من 150 دولة حول العالم محذرة من التطور المتسارع في تقنيات التجسس خاصة مع ظهور تقنيات Zero Click التي تتيح الاختراق دون اي تفاعل من المستخدم.

كما عرضت النتائج الأحدث للتقارير الدولية حول التهديدات السيبرانية المتقدمة والتي كشفت عن أساليب استهداف الهواتف الذكية عبر برمجيات تجسسية متطورة وتقنيات اختراق غير تقليدية موضحة ان هذه الهجمات قادرة على الاختراق والتحكم الكامل في الهاتف مع التأكيد على خطورة ظاهرة المرتزقة الرقميين والحاجة الملحة لرفع الوعي الأمني لدى المستخدمين.

وفي السياق ذاته قدم الأستاذ محمد صالح عرضا تعريفيا حول بنك المعرفة المصري تناول فيه آليات التسجيل والاستخدام وكيفية الاستفادة من محرك البحث الموحد للوصول الى مصادر المعرفة المختلفة.

واستعرض طرق تصفح المحتوى العلمي وفقا لموضوعات البحث وآليات الوصول الى عناوين الدوريات والكتب والرسائل العلمية بدقة وسهولة إضافة إلى عرض ورش العمل الإلكترونية التي يقدمها بنك المعرفة عبر الإنترنت ودورها في دعم الباحثين ورفع كفاءاتهم البحثية وتعزيز قدرتهم على توظيف الموارد الرقمية المتاحة في تطوير الإنتاج العلمي.