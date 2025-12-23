قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بعنوان "توظيف أدوات بنك المعرفة في تعزيز البحث العلمي والابتكار "

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بعنوان "توظيف ادوات بنك المعرفة في تعزيز البحث العلمي والابتكار "
القومي للمرأة ينظم ورشة عمل بعنوان "توظيف ادوات بنك المعرفة في تعزيز البحث العلمي والابتكار "
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا في لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني ورشة عمل مميزه بعنوان توظيف أدوات بنك المعرفة في تعزيز البحث العلمي والابتكار، وذلك بهدف التعريف بإمكانات بنك المعرفة المصري ودوره في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، حيث شارك في الورشة ا.د ماريان عازر عضوة المجلس ومقررة اللجنة والمستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس ا.د  نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق ومستشارة لجنة البحث العلمي ، والدكتورة ميريت رستم أستاذ دكتور التكنولوجيا الحيوية بأكاديمية البحث العلمي وعضوة اللجنة وعدد من أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس وفرع القاهرة والأستاذ محمد صالح المدرب ببنك المعرفة المصري.


استعرضت الدكتورة ماريان عازر ابرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مؤكدة أهمية الاستخدام الرشيد والمسؤول لهذه التقنيات بما يدعم جودة البحث العلمي ويحافظ على مصداقيته،  وأشادت بالدور الحيوي الذي يقوم به بنك المعرفة المصري واصفة اياه بانه كنز معرفي يمثل ركيزة أساسية لدعم الباحثين والطلاب من خلال إتاحة مصادر علمية موثوقة ومتنوعة تخدم منظومة البحث العلمي في مصر وقدمت عرضا توضيحيا للفرق بين الدور البشري ودور الذكاء الاصطناعي مع التأكيد على أنه أداة مساعدة لا بديلا عن العقل البشرى .

كما أكدت الدكتورة ماريان عازر أهمية تعزيز الوعي البحثي، وضرورة تحليل البيانات وعدم أخذ المعلومات كما هي دون تدقيق ، مع التأكيد على عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة أساسية، مع ضرورة  الإشراف والرؤية والتحليل الإنساني حاضرا في جميع مراحل البحث العلمي، بما يضمن دقة النتائج والحفاظ على النزاهة العلمية والقيم الأخلاقية.

وقدمت الدكتورة نادية زخاري عرضا حول أخلاقيات البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي شددت فيه على ان المشارك في البحث العلمي متطوع يهدف الى خدمة الإنسانية مؤكدة ضرورة توضيح طبيعة البحث وأدواته بلغة مبسطة والحصول على الموافقة المستنيرة والالتزام الكامل بقواعد إجراء التجارب العلمية. 

ولفتت إلى أهمية العامل النفسي للمشاركين وضرورة أن يكون الهدف النهائي للبحث تحقيق منفعة عامة للبشرية مع احترام القيم الأخلاقية والعلمية في كل تجربة.


ومن جانبها استعرضت الدكتورة ميريت رستم ما ورد في تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن محاولات اختراق إلكترونية استهدفت مستخدمين في أكثر من 150 دولة حول العالم محذرة من التطور المتسارع في تقنيات التجسس خاصة مع ظهور تقنيات Zero Click التي تتيح الاختراق دون اي تفاعل من المستخدم. 

كما عرضت النتائج الأحدث للتقارير الدولية حول التهديدات السيبرانية المتقدمة والتي كشفت عن أساليب استهداف الهواتف الذكية عبر برمجيات تجسسية متطورة  وتقنيات اختراق غير تقليدية موضحة ان هذه الهجمات قادرة على الاختراق والتحكم الكامل في الهاتف  مع التأكيد على خطورة ظاهرة  المرتزقة الرقميين والحاجة الملحة لرفع الوعي الأمني لدى المستخدمين.
وفي السياق ذاته قدم الأستاذ محمد صالح عرضا تعريفيا حول بنك المعرفة المصري تناول فيه آليات التسجيل والاستخدام وكيفية الاستفادة من محرك البحث الموحد للوصول الى مصادر المعرفة المختلفة. 

واستعرض طرق تصفح المحتوى العلمي وفقا لموضوعات البحث وآليات الوصول الى عناوين الدوريات والكتب والرسائل العلمية بدقة وسهولة إضافة إلى عرض ورش العمل الإلكترونية التي يقدمها بنك المعرفة عبر الإنترنت ودورها في دعم الباحثين ورفع كفاءاتهم البحثية وتعزيز قدرتهم على توظيف الموارد الرقمية المتاحة في تطوير الإنتاج العلمي.

المرأة القومى للمرأة المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بنك المعرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

انجي حمادة

16 فبراير .. محاكمة إنجي حمادة في اتهامها بغسل الأموال

هيفاء وهبي ومحاميها شريف حافظ

هيفاء وهبي تتهم صفحات بترويج فيديوهات فاضحة لها وتؤكد: مفبركة بالذكاء الاصطناعي

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد