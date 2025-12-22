بنك الاستثمار الأوروبي يدعم استثمارات بـ 800 مليون يورو في طاقة الرياح الأوروبية

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي إطلاق أول شراكة من نوعها لدعم استثمارات تصل إلى 800 مليون يورو في سلاسل توريد طاقة الرياح في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول الأخضر في القارة.

أوضح البنك - في بيان اليوم، الإثنين، أن الشراكة ستوفر تمويلاً ودعماً ائتمانياً للشركات العاملة في تصنيع مكونات طاقة الرياح وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، بما يسهم في تقوية سلاسل التوريد الأوروبية ورفع قدرتها التنافسية، فضلاً عن دعم تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية.

قال بنك الاستثمار الأوروبي إن هذه المبادرة تساعد على تعبئة استثمارات كبيرة في الاقتصاد الحقيقي، مع التركيز على دعم الشركات الصناعية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الابتكار الصناعي في مختلف الدول الأوروبية.

أوضح أن الاتفاق يأتي في وقت تواجه فيه سلاسل توريد طاقة الرياح تحديات متزايدة، ما يجعل هذا الدعم المالي أداة أساسية لتعزيز مرونة القطاع وضمان استدامة الاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة النظيفة.

