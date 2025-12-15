قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
اقتصاد

تحذير هام من بنك مصر للعملاء بشأن الاحتيال الإلكتروني

بنك مصر
بنك مصر
عبد العزيز جمال

أطلق بنك مصر تحذيرًا عاجلًا لعملائه، بالتزامن مع تدشين حملة توعوية جديدة تستهدف التصدي لمخاطر الاحتيال الإلكتروني عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، وذلك تحت شعار «أمانة عليك.. توعيهم، نخبي البيانات.. نحمي الحسابات»، في إطار جهوده المستمرة لحماية أموال وبيانات العملاء.
 

بنك مصر


حملة توعوية بالتزامن مع شهر أمن المعلومات

وأوضح بنك مصر أن الحملة تأتي تزامنًا مع شهر التوعية بأمن المعلومات، وتركز بشكل أساسي على رفع مستوى وعي العملاء بأهمية الحفاظ على سرية بياناتهم المصرفية والشخصية، وعدم مشاركتها مع أي جهة أو شخص تحت أي ظرف من الظروف، مهما بدت المبررات مقنعة.

بيانات مصرفية لا يطلبها البنك نهائيًا

وشدد البنك على أن هناك بيانات شديدة الحساسية لا يطلبها مطلقًا من العملاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو رسائل الهاتف أو أي من منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل الأرقام السرية للحسابات، ورموز التحقق المؤقتة (OTP)، وبيانات البطاقات البنكية، مؤكدًا أن أي طلب من هذا النوع يُعد محاولة احتيالية تستهدف الاستيلاء على أموال العملاء.
 

بنك مصر

تحذير من الرسائل والروابط المجهولة

ونبه بنك مصر إلى خطورة الرسائل أو الروابط المجهولة التي تصل إلى بعض العملاء، والتي تدّعي الفوز بجوائز أو تطلب تحديث البيانات الشخصية أو المصرفية، موضحًا أن التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على الروابط المشبوهة قد يؤدي إلى اختراق الحسابات البنكية وتعريض الأرصدة المالية للخطر.

وعي العملاء خط الدفاع الأول

وأكد البنك أن حماية الحسابات المصرفية مسؤولية مشتركة، تبدأ بوعي العملاء وقدرتهم على التمييز بين الرسائل الحقيقية ومحاولات الاحتيال، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مكالمات أو رسائل مشبوهة من خلال القنوات الرسمية للبنك، بما يسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم الإلكترونية.

دعوة لتوعية الأسرة والمحيط الاجتماعي

وفي سياق متصل، دعا بنك مصر العملاء الأكثر وعيًا إلى القيام بدورهم في توعية أفراد أسرهم والمحيطين بهم، خاصة كبار السن أو غير المعتادين على التعاملات الرقمية، وذلك لتجنب تعرضهم لعمليات نصب قد تؤدي إلى فقدان مدخراتهم.
 

بنك مصر

رسائل توعوية عبر الإعلام ومنصات التواصل

وأشار البنك إلى أن الحملة تتضمن رسائل توعوية مباشرة وبسيطة، يتم بثها عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية الرقمية.

التزام مستمر بأمن البيانات والتحول الرقمي

واختتم بنك مصر بيانه بالتأكيد على التزامه الراسخ بتعزيز أمن البيانات وتوفير تجربة مصرفية آمنة لعملائه، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وترسيخ الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه في مختلف أنحاء الجمهورية.

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف
نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ "مزيكا صالونات"

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

