تحذير هام من بنك مصر للعملاء بشأن الاحتيال الإلكتروني

أطلق بنك مصر تحذيرًا عاجلًا لعملائه، بالتزامن مع تدشين حملة توعوية جديدة تستهدف التصدي لمخاطر الاحتيال الإلكتروني عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، وذلك تحت شعار «أمانة عليك.. توعيهم، نخبي البيانات.. نحمي الحسابات»، في إطار جهوده المستمرة لحماية أموال وبيانات العملاء.





حملة توعوية بالتزامن مع شهر أمن المعلومات

وأوضح بنك مصر أن الحملة تأتي تزامنًا مع شهر التوعية بأمن المعلومات، وتركز بشكل أساسي على رفع مستوى وعي العملاء بأهمية الحفاظ على سرية بياناتهم المصرفية والشخصية، وعدم مشاركتها مع أي جهة أو شخص تحت أي ظرف من الظروف، مهما بدت المبررات مقنعة.

بيانات مصرفية لا يطلبها البنك نهائيًا

وشدد البنك على أن هناك بيانات شديدة الحساسية لا يطلبها مطلقًا من العملاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو رسائل الهاتف أو أي من منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل الأرقام السرية للحسابات، ورموز التحقق المؤقتة (OTP)، وبيانات البطاقات البنكية، مؤكدًا أن أي طلب من هذا النوع يُعد محاولة احتيالية تستهدف الاستيلاء على أموال العملاء.



تحذير من الرسائل والروابط المجهولة

ونبه بنك مصر إلى خطورة الرسائل أو الروابط المجهولة التي تصل إلى بعض العملاء، والتي تدّعي الفوز بجوائز أو تطلب تحديث البيانات الشخصية أو المصرفية، موضحًا أن التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على الروابط المشبوهة قد يؤدي إلى اختراق الحسابات البنكية وتعريض الأرصدة المالية للخطر.

وعي العملاء خط الدفاع الأول

وأكد البنك أن حماية الحسابات المصرفية مسؤولية مشتركة، تبدأ بوعي العملاء وقدرتهم على التمييز بين الرسائل الحقيقية ومحاولات الاحتيال، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مكالمات أو رسائل مشبوهة من خلال القنوات الرسمية للبنك، بما يسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم الإلكترونية.

دعوة لتوعية الأسرة والمحيط الاجتماعي

وفي سياق متصل، دعا بنك مصر العملاء الأكثر وعيًا إلى القيام بدورهم في توعية أفراد أسرهم والمحيطين بهم، خاصة كبار السن أو غير المعتادين على التعاملات الرقمية، وذلك لتجنب تعرضهم لعمليات نصب قد تؤدي إلى فقدان مدخراتهم.



رسائل توعوية عبر الإعلام ومنصات التواصل

وأشار البنك إلى أن الحملة تتضمن رسائل توعوية مباشرة وبسيطة، يتم بثها عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية الرقمية.

التزام مستمر بأمن البيانات والتحول الرقمي

واختتم بنك مصر بيانه بالتأكيد على التزامه الراسخ بتعزيز أمن البيانات وتوفير تجربة مصرفية آمنة لعملائه، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وترسيخ الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه في مختلف أنحاء الجمهورية.