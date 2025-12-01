بنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة

أعلن بنك مصر عن تعيين عمرو دمرداش في منصب رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك.

ويمتلك عمرو دمرداش خبرة مصرفية تمتد لما يقارب ثلاثين عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية في مؤسسات مصرفية كبرى داخل مصر وخارجها، من بينها البنك الأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك باركليز مصر، والبنك التجاري القطري، والبنك التجاري الدولي (CIB).

السيرة الذاتية لـ عمرو دمرداش في منصب رئيس قطاع ائتمان الشركات

وانضم الدمرداش إلى بنك مصر في نوفمبر 2020 كمدير عام لائتمان الشركات بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، قبل أن يتولى منصب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر اعتبارًا من يوليو2022 ، ليعود اليوم لقيادة واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية داخل البنك.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود بنك مصر لتعزيز كوادره القيادية ودعم قطاعاته الحيوية بخبرات مصرفية راسخة، بما يسهم في دعم خطة البنك التوسعية وترسيخ مكانته كأحد أكبر المؤسسات المالية في مصر والشرق الأوسط.