48 مليون جنيه تبرعا من مؤسسة بنك مصر لمستشفي شفا الأطفال بجامعة سوهاج| صور

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان بنك مصر تبرع بمبلغ ٤٨ مليون جنيه لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفي شفا الأطفال الجامعي هدية الرئيس السيسي وذلك بناء على بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم مع السيد عصام الوكيل رئيس مجلس إدارة بنك مصر ومؤسسة بنك مصر الاجتماعية.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" ان الجامعة تعمل على قدم وساق والتعاون مع كافة المؤسسات المجتمعية للانتهاء من تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال في أسرع وقت استعدادًا لافتتاحها الرئاسي المرتقب، وخاصة ان تشغيل المستشفى بات ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل، لما سيكون له من أثر مباشر في دعم الخدمات الصحية لأطفال الصعيد وتلبيه احتياجاتهم العلاجية، باعتبارها نموذج وصرح طبي متقدم علي ارض جامعة سوهاج.

وثمن جهود بنك مصر والذي يقدم دائما نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية، خاصة في دعم الصروح الطبية المتميزة للمساهمة لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية التي يحتاجون لها بدرجة مميزة من الجودة.

وأوضح ان هذا التعاون ليس بجديد فقد قامت مؤسسة بنك مصر في يناير الماضي تجهيز غرفتي للعمليات بمستشفى الجراحات التخصصية الجديدة بقيمة اجمالية قدرها ٩ مليون جنية و٥٠٠ الف، وايضا التبرع بعدد ٦ سرير رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، بكافة تجهيزاتها بتكلفة ٥ مليون جنيه.

وقال الدكتور مجدي القاضي إن مستشفى شفاء الأطفال تقع على مساحة 5.6 فدان، وتعد أكبر مجمع طبي للأطفال على مستوي الجمهورية بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار جنيه وتتكون من بدروم ودور أرضي و6 طوابق متكررة وتضم 263 سرير، و122 غرفة إقامة مرضي، و17 عيادة خارجية، و3 غرف مناظير، و5 غرف عمليات، بالإضافة إلى وحدات غسيل كلوي، وحضانه مبتسرين، ووحدة لعلاج الأورام، وغرف أشعة.

وأوضح الدكتور احمد كمال ان التبرع شمل تجهيز جناح الحضانات بعدد ١٩ حضانه، ١٠ جهاز مونيتور، ١٠ جهاز لعلاج الصفراء، ٥ جهاز تدفئة حديثي الولاده، ٩ جهاز تنفس صناعي، ١٠ سرنجه محاليل بجانب تجهيز الرعايه المركزة بعدد ٣٤ سرير عنايه، ١٥ مضخه مخاليل، الي جانب عدد٣٤ جهاز مونيتور، ٣٤ سرنجة محاليل، ١٥ جهاز تنفس صناعي.