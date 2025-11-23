قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
محافظات

48 مليون جنيه تبرعا من مؤسسة بنك مصر لمستشفي شفا الأطفال بجامعة سوهاج| صور

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان بنك مصر تبرع بمبلغ ٤٨ مليون جنيه لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفي شفا الأطفال الجامعي هدية الرئيس السيسي وذلك بناء على بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم مع السيد عصام الوكيل رئيس مجلس إدارة بنك مصر ومؤسسة بنك مصر الاجتماعية.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" ان الجامعة تعمل على قدم وساق والتعاون مع كافة المؤسسات المجتمعية للانتهاء من تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال في أسرع وقت استعدادًا لافتتاحها الرئاسي المرتقب، وخاصة ان تشغيل المستشفى بات ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل، لما سيكون له من أثر مباشر في دعم الخدمات الصحية لأطفال الصعيد وتلبيه احتياجاتهم العلاجية، باعتبارها نموذج وصرح طبي متقدم علي ارض جامعة سوهاج.

وثمن جهود بنك مصر والذي يقدم دائما نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية، خاصة في دعم الصروح الطبية المتميزة  للمساهمة لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية التي يحتاجون لها بدرجة مميزة من الجودة.

وأوضح ان هذا التعاون ليس بجديد فقد قامت مؤسسة بنك مصر في يناير الماضي  تجهيز غرفتي للعمليات بمستشفى الجراحات التخصصية الجديدة بقيمة اجمالية قدرها ٩ مليون جنية و٥٠٠ الف، وايضا التبرع بعدد ٦ سرير رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، بكافة تجهيزاتها بتكلفة ٥ مليون جنيه.

وقال الدكتور مجدي القاضي إن مستشفى شفاء الأطفال تقع على مساحة 5.6 فدان،  وتعد أكبر مجمع طبي للأطفال على مستوي الجمهورية بتكلفة إجمالية  تجاوزت المليار جنيه وتتكون من بدروم ودور أرضي و6 طوابق متكررة وتضم 263 سرير، و122 غرفة إقامة مرضي، و17 عيادة خارجية، و3 غرف مناظير، و5 غرف عمليات، بالإضافة إلى وحدات غسيل كلوي، وحضانه مبتسرين، ووحدة لعلاج الأورام، وغرف أشعة.

وأوضح الدكتور احمد كمال ان التبرع شمل تجهيز جناح الحضانات بعدد ١٩ حضانه، ١٠ جهاز مونيتور، ١٠ جهاز لعلاج الصفراء، ٥ جهاز تدفئة حديثي الولاده، ٩ جهاز تنفس صناعي، ١٠ سرنجه محاليل بجانب تجهيز الرعايه المركزة بعدد ٣٤ سرير عنايه، ١٥ مضخه مخاليل، الي جانب عدد٣٤ جهاز مونيتور، ٣٤ سرنجة محاليل، ١٥ جهاز تنفس صناعي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

