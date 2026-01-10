أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، وجهات الولاية المعنية.

وبناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، قام المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 بنفسه، وضمان إتمامها وفق القانون والمعايير المحددة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة 9 قراريط، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه لا تهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات بكافة أشكالها والتصدي لها وإزالتها في المهد تطبيقاً للقانون وحماية حق الدولة والأجيال القادمة.

كلف محافظ كفر الشيخ غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالمتابعة على مدار اليوم لأعمال الموجة الـ 28، وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع جهات الولاية، ومشدداً على ضرورة التنسيق الكامل مع وحدات المتغيرات المكانية لتقديم كل التيسيرات وتحقيق المستهدف بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما كلف بتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.

شارك في متابعة أعمال الموجة الـ 28 كل من عبود الصيفي، ومحسن دفشر، وهاني الجميل، نواب رئيس المدينة لشؤون القرى.

وفي سياق متصل، تناشد محافظة كفر الشيخ المواطنين بالتمسك بحقهم والإبلاغ عن أي مخالفات على الخط الساخن 114، أو على الخط الأرضي 0473231377 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات برئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ.