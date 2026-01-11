وزير الري يبحث الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف «كيتشنر»

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر".



وقد وجّه وزير الري، أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ووحدة إدارة المشروع بالالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للأعمال الجاري تنفيذها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقي الأعمال، طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع.



وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف "كيتشنر" وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات، بدالات، كباري.. إلخ)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.



وفيما يخص الموقف التنفيذي للمشروع، فإنه يتم تنفيذ عمليتين وجاري إعداد مستندات الطرح لعملية ثالثة لتجريف ونزع حشائش المصرف والمصارف الفرعية الواقعة عليه، وجاري تنفيذ عمليتين لتأهيل جسور المصرف وأعمال تكاسي دبش لحماية الميول الجانبية وإنشاء حائط ساند بنسب تنفيذ مرتفعة، كما يتم توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لاستخدامها في قياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف مع طرح عملية أخرى بذات الشأن قريبا.



كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية لإحلال وتجديد 3 كباري على مصارف السياح العمومي والأربعين وأم طاحون، ونطاق أعشاب واحد أمام محطة رفع مصرف حفير شهاب الدين بمركز بلقاس في الدقهلية، ويتم تنفيذ عملية لإحلال وتجديد 4 كباري على المصارف الفرعية وهدار الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ.



أما فيما يخص محطات الرفع بنطاق المصرف، فقد تم طرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسماتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، كما تم طرح عملية إعادة تأهيل عدد من محطات الرفع التي تصب على مصرف كيتشنر بمحافظتي كفر الشيخ والغربية وطرح عملية توريد 5 وحدات طوارئ بمركز الطوارئ رقم 3 بأبوسكين في كفر الشيخ.