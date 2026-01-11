قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف «كيتشنر»

وزير الري
وزير الري
أ ش أ

 بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر".


وقد وجّه وزير الري، أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ووحدة إدارة المشروع بالالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للأعمال الجاري تنفيذها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقي الأعمال، طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع.


وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف "كيتشنر" وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات، بدالات، كباري.. إلخ)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.


وفيما يخص الموقف التنفيذي للمشروع، فإنه يتم تنفيذ عمليتين وجاري إعداد مستندات الطرح لعملية ثالثة لتجريف ونزع حشائش المصرف والمصارف الفرعية الواقعة عليه، وجاري تنفيذ عمليتين لتأهيل جسور المصرف وأعمال تكاسي دبش لحماية الميول الجانبية وإنشاء حائط ساند بنسب تنفيذ مرتفعة، كما يتم توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لاستخدامها في قياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف مع طرح عملية أخرى بذات الشأن قريبا.


كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية لإحلال وتجديد 3 كباري على مصارف السياح العمومي والأربعين وأم طاحون، ونطاق أعشاب واحد أمام محطة رفع مصرف حفير شهاب الدين بمركز بلقاس في الدقهلية، ويتم تنفيذ عملية لإحلال وتجديد 4 كباري على المصارف الفرعية وهدار الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ.


أما فيما يخص محطات الرفع بنطاق المصرف، فقد تم طرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسماتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، كما تم طرح عملية إعادة تأهيل عدد من محطات الرفع التي تصب على مصرف كيتشنر بمحافظتي كفر الشيخ والغربية وطرح عملية توريد 5 وحدات طوارئ بمركز الطوارئ رقم 3 بأبوسكين في كفر الشيخ.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري قيادات الوزارة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

عبد الله السعيد

إعلامي: عبد الله السعيد يقترب من الشفاء والجاهزية قبل مباراة إنبي

محمد صلاح

أحمد حسن: صلاح يعادل رقم حسام حسن ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لمصر في كأس الأمم

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد