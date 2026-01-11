قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة تحضير حلو الشامواه بالبسكوت والكاكاو ولا يستغرق تحضيرها أكثر من 5 دقائق.

طريقة تحضير حلو الشامواه

 

كيكة الشمواه البارده من غير فرن. حلويات بارده من غير بيض او فرن Cold chamois cake

المكونات:

- ٢ باكيت بسكويت شاي

- علبة قشطة

- ٢ كوب حليب سائل

- ١ باكيت كريم كراميل

- ملعقة قهوة سريعة الذوبان

- كاكاو للوجه

بـ باكيت بسكوت و كاكاو..حضرى حلى الشامواه فى دقائق:

نضع ٢ كوب حليب سائل مع باكيت الكراميل في طنجرة على النار، بس يغلي، نرفعه.

نضع الخليط في الخلاط ونضيف عليه باكيت البسكويت وعلبة القشطة ونخلط جيدًا حتى يمتزجوا.

في بايركس، نضع طبقتين من بسكويت الشاي المغمس بالحليب في القاع.

نضيف طبقة من خليط القشطة والكراميل، ثم طبقة أخرى من البسكويت، وأخيرًا باقي الخليط.

ندخل البايركس في الثلاجة ساعتين على الأقل حتى يتماسك.

قبل التقديم، نرش الكاكاو على الوجه.

