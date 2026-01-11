اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

وقع اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية مع مؤسسة نبض الحياة وذلك لتنفيذ وصلات وخطوط مياه شرب للأسر الاكثر احتياجا بالمحافظة دون تحملهم أي أعباء مالية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن ذلك جاء إيمانًا من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار حرص الشركة على تيسير وصول خدماتها لكافة أطياف المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم التوقيع بحضور الدكتور عبد العزيز محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "نبض الحياة"، ومحمد رضا، نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أحمد زيان، المستشار القانوني للمؤسسة. كما حضر توقيع البروتوكولات من الشركة كل من الدكتورة مي عزت، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، وأحمد الصادق، مدير عام الخط الساخن، وصفاء محمد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وأحمد سمير، مدير إدارة استطلاعات الرأي، وأحمد حسن، أخصائي التوعية والمشاركة المجتمعية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن من أولويات العمل تعظيم الدور المجتمعي للشركة وتذليل أية معوقات تحول دون الريادة والتميز في العمل المجتمعي، وأن الشركة تمد يدها بالتعاون مع كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يسارعون لتقديم الدعم لتوفير أهم الاحتياجات، وهو كوب ماء نظيف لجميع مواطني المحافظة، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا.