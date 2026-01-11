قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

وقع اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية مع مؤسسة نبض الحياة وذلك لتنفيذ وصلات وخطوط مياه شرب للأسر الاكثر احتياجا بالمحافظة دون تحملهم أي أعباء مالية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن ذلك جاء إيمانًا من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار حرص الشركة على تيسير وصول خدماتها لكافة أطياف المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم التوقيع بحضور الدكتور عبد العزيز محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "نبض الحياة"، ومحمد رضا، نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أحمد زيان، المستشار القانوني للمؤسسة. كما حضر توقيع البروتوكولات من الشركة كل من الدكتورة مي عزت، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، وأحمد الصادق، مدير عام الخط الساخن، وصفاء محمد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وأحمد سمير، مدير إدارة استطلاعات الرأي، وأحمد حسن، أخصائي التوعية والمشاركة المجتمعية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن من أولويات العمل تعظيم الدور المجتمعي للشركة وتذليل أية معوقات تحول دون الريادة والتميز في العمل المجتمعي، وأن الشركة تمد يدها بالتعاون مع كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يسارعون لتقديم الدعم لتوفير أهم الاحتياجات، وهو كوب ماء نظيف لجميع مواطني المحافظة، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا.

مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي مؤسسة نبض الحياة وصلات وخطوط مياه شرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026

ترشيحاتنا

وائل القباني

وائل القباني: محمد صلاح يسجل بذكاء وخبرة

حسام حسن

خالد طلعت يوجه رسالة لـ مهاجمي حسام حسن

أستون فيلا

أستون فيلا يُقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

بالصور

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن أنوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد