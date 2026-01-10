الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس خلال عام ٢٠٢٥، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة العامة، بما يسهم في كسب ثقة المواطنين وتحقيق رضاهم عن الأداء التنفيذي.

ومن جانبه أوضح محمد الأباصيرى ، رئيس مركز ومدينة فاقوس ، أنه خلال عام ٢٠٢٥ تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وكذلك رفع كفاءة وتحسين الخدمات العامة بالشوارع والطرق الرئيسية بتكلفة إجمالية (٤٩ مليونا و ٥٥٠ ألفا) على مدار عام ٢٠٢٥ بنسبة تنفيذ ١٠٠% .

وأشار إلي أنه تم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع ( سعد زغلول – مدخل مجمع مدارس الصنايع وتفريعاته – المشروع من كوبرى أباظة وحتى شارع الإنتاج – السيد حسين) ، بتكلفة إجمالية بلغت ( ١٦ مليونا و ٢٤٠ ألفا) ورصف شوارع ( منطقة احمد حلمى – امتداد كفر العدوى ) ، بتكلفة إجمالية بلغت (١٧ مليونا و ٧٧٠ ألفا) ورفع كفاءة مجلس المدينة ومركز تدريب ، بتكلفة إجمالية بلغت ( ٥ ملايين) جنيه.

فيما جاءت المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز عبارة عن تطوير مجمع مواقف فاقوس ، بتكلفة إجمالية بلغت (مليون) جنيه وجاري تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ( شارع المنيسي - المشروع – منطقه كفر الحوت – منطقة المنشيه الجديده – المكتبات – المنطقه ما بين شارع الجلاء وشارع الدروس ) ، بتكلفة إجمالية بلغت (٣٣ مليونا و ١٠٠ ألف) جنيه وتغطيه وتأهيل الترع والمصارف ورفع كفاءة الجسور، بتكلفة إجمالية بلغت (٣ ملايين و ٥٠٠ ألف) جنيه ورفع كفاءة منظومة النظافة بشراء مهمات للنظافة، بتكلفة إجمالية بلغت (مليون) جنيه.

كما تم تنفيذ (١٥٠) حملة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات، كما تم إصدار (٤٣١) رخصة إشغال بنطاق المركز، وتحرير (١٨٥) محضر إشغال طريق لإعادة الإنضباط للشوارع،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تنفيذ إزالة (١١٤) حالة إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية من خلال الموجة (٢٧،٢٦) بمساحة (١٠٧٧٦) مترمباني و(١٨ فدانا و٢٣.١١ قيراط و١.١٤ سهم ) تعديات على الأراضي الزراعية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم استقبال ٢٣٨٧7 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، وتم الرد على كافة الشكاوي بنسبة استجابة بلغت ١٠٠ ٪ ،حرصاً على مد جذور التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن.