حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بتكثيف الجهود على مدار اليوم، لرفع الاشغالات والتعديات من الشوارع بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الإنضباط والمظهر الحضاري للشوارع.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود علي مدار اليوم حتى يتم القضاء نهائيا علي كافة المظاهر العشوائية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قاد كلا من شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان عرابي ونفق المشاه بالمحطة وشارعي البوسطة و أمام القصر الأبيض بشارع فاروق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لفرض سياده القانون على الجميع.

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواجدها على مدار الساعة لإزالة أي محاولات للتعدي علي حرم الشوارع وايجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمارة.