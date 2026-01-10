قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يسعي للسيطرة على جرينلاند ويحذر من تمدد روسي وصيني بالقطب الشمالي
مدبولي: ملف الصحة يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لبناء الإنسان المصري
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026
الجيش السوري يفكك الألغام ويستعيد حي الشيخ مقصود بالكامل.. تفاصيل
بباقة من الورد الأبيض.. فيروز تودع ابنها هلي الرحباني بكلمات مؤثرة| صور
صفقة بـ100 مليون جنيه.. إحباط ترويج 1.5 طن هيدرو وحشيش بالسويس
شاهد .. انتظام امتحانات نصف العام في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
حلم النجمة الثامنة.. اتحاد الكرة يدعم منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار
مدبولى يجري حوارا وديا مع المرضى بمستشفى أورام دار السلام هرمل
مؤسسة أبو العينين تشارك في القافلة 13 للتحالف الوطني إلى غزة
انطلاق مناورات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب بين أمريكا وباكستان
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
محافظات

انطلاق الحملة الإستثنائية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية لتحصين الماشية بالشرقية

محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية انطلاق الحملة الإستثنائية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية  لتحصين الثروة الحيوانية اليوم السبت الموافق ١٠ يناير ٢٠٢٦م بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة ،للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه تم الإنتهاء من استعدادات المديرية لانطلاق الحملة الاستثنائية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية لتحصين الثروة الحيوانية بنطاق المحافظة لعام ٢٠٢٦م التي انطلقت فعالياتها اليوم السبت بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ( ١٨٠) لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة ) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة و لجان وأهمية الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات ( ١٧ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي إكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات و الكوادر البشرية (أطباء – إداريين – عمال) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والإستعدادات الفنية والإدارية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

الشرقية محافظ الشرقية لتحصين الثروة الحيوانية الحمى القلاعية

