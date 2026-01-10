قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف  أصابة  21 شخصًا في حادث تصادم سيارة باتوبيس ميني باص من الخلف بالطريق الصحراوى الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة باتوبيس ميني باص من الخلف بعد نفق أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بني سويف الصحراوي حادث تصادم

