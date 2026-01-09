قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غدا.. محافظ بني سويف: انطلاق حملات المرحلة الأولى ضمن الموجة الــ 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بدء حملات الموجة الــ 28 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة "اعتباراً من غد "،تحت إشراف اللجنة العليا لاستيراد أراض الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ  تلك الموجة،مؤكدا  استمرار  التنسيق بين  الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية  كل مرحلة.

كما نوه المحافظ عن ترؤوسه اجتماع تنسيقي، للإعداد والتنسيق التام مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء الموجة الحالية من الإزالات ، والمقرر  تنفيذها  على مدار أشهر (يناير وفبراير ومارس ) ، حيث تبدأ المرحلة الأولى  اعتبارا من 10 يناير الجاري وحتى 30 من نفس الشهر ، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير،وتختتم بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 مارس 2026.

وطالب المحافظ بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية، والتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية ومديريات الزراعة وأملاك الدولة، إلى جانب التعامل الفوري مع جميع صور التعديات، مشددًا على أن تنفيذ الإزالات سيتم بتأمين وتنسيق مع الجهات الأمنية، مع المتابعة الدقيقة لأعمال الموجة منذ بدايتها، وإعداد تقارير دورية عن نسب التنفيذ والمعوقات التي قد تواجه فرق العمل، مع سرعة تذليلها ، وتوثيق أعمال الإزالة بتقرير مصور "صور وفيديو"،مع استمرار العمل على تقنين أوضاع الحالات الجادة وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

