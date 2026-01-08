محافظ بني سويف يُتابع سير والعمل في ملف تقنين أراض أملاك الدولة

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة،

وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، وأعضاء اللجنة من رؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش محافظ بني سويف "بشكل مُفصلّ" مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ ،حيث تم استعراض وبحث( 51 ملف جديد و8 إعادة عرض )،وتم عرض الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب "على حدة"

كما تم عرض الموقف التعاقدي للطلبات ، حيث وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى أكثر من 4850 عقداً ( 871 زراعة + 3982 مباني) فيما يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك