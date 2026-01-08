محافظ بني سويف: أكثر من 15 ألف سيدة استقادت من حملة تنمية الأسرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع وكيل وزارة الصحة،نتائج وجهود الحملة التنشيطية لتنمية الأسرة، والتى نفذتها مديرية الصحة على مرحلتين في الفترة من 14 إلى 25 ديسمبر الماضي،ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان"تحت شعار(مشوار الألف الذهبيةيبدأ بخطوة) لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ،وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددات عليها و المستفيدات من خدماتها

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة ، لاستعراض نتائج وجهود الحملة التي تم تنفيذها من خلال مرحلتين ، حيث جرى عقد المرحلة الأولى في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الماضي في 4 إدارات (بني سويف،ببا،سمسطا،اهناسيا)،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 21 إلى 25 نفس الشهر في 3 إدارات (الفشن ، الواسطى ، ناصر) حيث وفرت الحملة مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد

وبحسب التقرير _ الذي عرضه وكيل الوزارة _وصل إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة إلى 15 ألف و851 سيدة ،وبلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 15 ألف و204 سيدة( 2806جدد +12398مترددات)،حيث تم تركيب 76لولب هرموني ، و1227 لولب نحاسي، 1324حبوب آحادية، 6750 حبوب مركبة، و284واقي ، و4334 حقن آحادية، و714حقن مركبة، و1099كبسولات ، 34 أقراص موضعية ، بجانب 9351 سنوات حماية

وتوجه وكيل الوزارة بالشكر للقائمين والمشرفين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديريةومديري الإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنمية الأسرة في مرحلتيها الأولى والثانية ،وتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة