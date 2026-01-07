قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
تحرير 17 محضرا تموينيا ونقل 75 طن قمامة بمركز ببا جنوب بني سويف

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء الدين، جهودها المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تنفيذ حملة نظافة شاملة شملت مدخل المدينة البحري وشارع بورسعيد ومدخل كوبري فابريقة وشارع التحرير والورد وطراد النيل والمعهد الديني والطحاوية ومحيط كنيسة مار جرجس وشارع فانوس وأسعد ومنطقة الدريسة وشارع مطعم الشباب والشوارع الجانبية.

وتم تفريغ الحاويات والصناديق ونقل أكثر من 75 طناً من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا.

وشملت أعمال الكهرباء صيانة كشافات الإنارة بشارع الطحاوية والتحرير ومحيط كنائس مار جرجس والإنجيلية.

كما تفقد رئيس المدينة أعمال اللجنة الفنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بسرعة إنهاء الملفات ومتابعة إخطار المواطنين لاستيفاء أوراقهم وسداد المستحقات المقررة، بالإضافة إلى تفقده المركز التكنولوجي ومقابلة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

في حين تم تنفيذ حملات نظافة وصيانة إنارة في قرى هلية وبرامل وطرشوب وصفط راشين وسدس وطنسا، شملت تنظيف الطرق ومداخل القرى ومحيط الكنائس، بالإضافة إلى سحب المياه من مدرسة فزارة بعد كسر بخط المياه وإصلاحه وإعادة الضخ.

من ناحية أخرى، تم تنفيذ حملة مشتركة مع المكتب الفني لمديرية التموين والمرور على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 17 مخالفة، تضمنت 7 تقارير لنقص الوزن، و5 تقارير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 تقارير لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تقريرين لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف، وذلك في إطار متابعة جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

