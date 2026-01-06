قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد الميلاد بزيارته للكنيسة المطرانية في ببا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،مراسم صلاة قداس عيد الميلاد المجيد،بمطرانية ببا، في إطار احتفالات الأخوة المسيحيين  بعيد الميلاد المجيد" يناير 2026 "، وكان في الاستقبال نيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا  على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث هنأ المحافظ الحاضرين بتلك المناسبة ، داعيا المولى عزوجل أن يكون عيدا و فرحة على الشعب المصري ، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال ترؤسه لصلاة القداس ، ألقي نيافة الحبر الجليل الأنبا اسطفانوس عظة، استهلها بالترحيب بالمحافظ"د. محمد هاني غنيم" ومرافقيه من كافة القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية ،معربا عن تقدير شعب الكنيسة لحضورهم  القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد،مشيدا بالجهود التي يقوم بها التنفيذيون في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار

وتناول نيافة "الأنبا اسطفانوس "في عظته شرح وتعريف معنى اسم الله الحافظ الحفيظ،موضحا أن لفظ كلمة الحفظ والحافظ الحفيظ ومترادفاتها تكررت مئات المرات في الكتاب المقدس ،وان الحافظ هو الله الذي يحفظ خروجنا ودخولنا ،مستشهدا ببعض القصص التي حفظ الله بها أنبياءه ،مثل ما حفظ به النبي موسى حينما ألقته أمه رضيعاً في البحر ،وكما حفظ نبيه يونان "يونس"في بطن الحوت ،مؤكدا أن حياة الناس في يد الله ،وانه لا ينبغى أن يفقد الإنسان ثقته ويقينه في حفظ ومعية الله،واننا دائماً ما نستهل صلواتنا بالشكر والدعاء لله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا.


رافق المحافظ كل من: السيد" بلال حبش" نائب المحافظ،اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة ، العميد أحمد محمد حسين قائد قاعدة بني سويف الجوية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا ورجال الدين الإسلامي أعضاء ببيت العائلة وقيادات وعلماء من الأوقاف  والأزهر والأحزاب والمجتمع المدني

ومن المقرر أن يشهد المحافظ "د.محمد هاني غنيم_ مراسم القداس بمطرانية بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف،والذي يترأس القداس بالمطرانية ،بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين للقداس بالمطرانية من أبناء المحافظة من المسيحيين بالعيد.

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

الدواجن

زيادة 30% في الإقبال عليها.. الدواجن: نتوقع وصول سعر الكيلو لـ90 جنيها

لميس الحديدي

بعد اكتساح كوت ديفوار لبوركينا فاسو.. لميس الحديدي: جالي مغص من دلوقتي

ضياء رشوان

ضياء رشوان: إسرائيل تختلق الحجج بأن محور المرحلة الثانية لا يبدأ في غزة إلا بنزع سلاح حماس

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

