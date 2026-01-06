محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد الميلاد بزيارته للكنيسة المطرانية في ببا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،مراسم صلاة قداس عيد الميلاد المجيد،بمطرانية ببا، في إطار احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد" يناير 2026 "، وكان في الاستقبال نيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث هنأ المحافظ الحاضرين بتلك المناسبة ، داعيا المولى عزوجل أن يكون عيدا و فرحة على الشعب المصري ، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال ترؤسه لصلاة القداس ، ألقي نيافة الحبر الجليل الأنبا اسطفانوس عظة، استهلها بالترحيب بالمحافظ"د. محمد هاني غنيم" ومرافقيه من كافة القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية ،معربا عن تقدير شعب الكنيسة لحضورهم القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد،مشيدا بالجهود التي يقوم بها التنفيذيون في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار

وتناول نيافة "الأنبا اسطفانوس "في عظته شرح وتعريف معنى اسم الله الحافظ الحفيظ،موضحا أن لفظ كلمة الحفظ والحافظ الحفيظ ومترادفاتها تكررت مئات المرات في الكتاب المقدس ،وان الحافظ هو الله الذي يحفظ خروجنا ودخولنا ،مستشهدا ببعض القصص التي حفظ الله بها أنبياءه ،مثل ما حفظ به النبي موسى حينما ألقته أمه رضيعاً في البحر ،وكما حفظ نبيه يونان "يونس"في بطن الحوت ،مؤكدا أن حياة الناس في يد الله ،وانه لا ينبغى أن يفقد الإنسان ثقته ويقينه في حفظ ومعية الله،واننا دائماً ما نستهل صلواتنا بالشكر والدعاء لله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا.



رافق المحافظ كل من: السيد" بلال حبش" نائب المحافظ،اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة ، العميد أحمد محمد حسين قائد قاعدة بني سويف الجوية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا ورجال الدين الإسلامي أعضاء ببيت العائلة وقيادات وعلماء من الأوقاف والأزهر والأحزاب والمجتمع المدني

ومن المقرر أن يشهد المحافظ "د.محمد هاني غنيم_ مراسم القداس بمطرانية بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف،والذي يترأس القداس بالمطرانية ،بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين للقداس بالمطرانية من أبناء المحافظة من المسيحيين بالعيد.